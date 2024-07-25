نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بيراميدز يحسم مصير محمد الشيبي.. عقده ممتد لموسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، عن مصير المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن للسماوي خلال الفترة القادمة.

الشيبي مستمر مع بيراميدز

وأكد المصدر أن محمد الشيبي مستمر مع بيراميدز بشكل طبيعي، وان عقده مستمر مع النادي لمدة موسمين قادمين.

وأضاف المصدر، أن إدارة بيراميدز ترى أن محمد الشيبي أفضل لاعب في الدوري الممتاز وليس أفضل ظهير أيمن فقط، ولا توجد أي نية برحيله، خاصة وأنه لم يتلقى أي عروض رسمية في الفترة الحالية.

واشار المصدر إلى أن إدارة بيراميدز قررت تطبيق اللائحة على محمد الشيبي على خلفية تلقيه البطاقة الحمراء في لقاء الأهلي بالدوري.