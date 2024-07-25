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أحمد جودة - القاهرة - أغلق الترجي التونسي مبدئيا ملف خط الدفاع والبدلاء بالتعاقد مع حمزة الجلاصي مدافع النجم الساحلي التونسي وتجديد عقد محمد أمين بن حميدة لاعب الفريق لينصب تركيزه في الفترة المقبلة على تدعيم خط الوسط والهجوم.

بعد ضم لاعب النجم الساحلي.. الترجي يغلق ملف الدفاع

ويشكلا خط الوسط والهجوم نقصا واضحا قياسا بالرهانات الكبيرة في الموسم المقبل والتي تفرض عنصرا بشريا ثريا ومتكاملا يجنب فريق باب سويقة شر الإصابات والعقوبات في ظل الإستحقاق الكروي الذي سيعيشه لمدة عام كامل.

ويعكس حسم ملف بن حميدة وضم الجلاصي إستراتيجية الترجي في التعاقدات حيث واصل جلب اللاعبين المنتهية عقودهم كما إختار الإبقاء على ركائزه السابقة ليتفادى مبالغ طائلة نظير الإستفادة من أسماء مرتبطة مع فرقها، وهي سياسة لم تحظى برضاء محبي الفريق الذين ينتظرون صفقات مدوية من شأنها تغيير أداء الفريق وتعزيز حظوظه في النجاح خلال الموسم القادم الذي يريده إستثنائيا في حين تحسب التعاقدات الأخيرة ضمن المساعي لتقوية خط البدلاء وتوسيع دائرة الإختيار.



وأصبح حمزة الجلاصي رابع الأسماء التي تعاقدت مع الترجي في الصيف الحالي بعد كل من بشير بن سعيد ويوسف العبدلي وأيمن بن محمد ليعوض رحيل هاني عمامو مدافع الترجي إلى الرجاء البيضاوي المغربي حيث تبدو مشاركته في تشكيلة الترجي الأساسية ضئيلة بحكم الأفضلية المطلقة لياسين مرياح ومحمد أمين توغاي لكن تراكم المباريات وقدرته على اللعب في خط وسط الدفاع سيجعلان الفرصة قادمة لا محالة في إنتظار إستغلالها على الوجه الأكمل، وسيقوي الجلاصي المنافسة في خط الدفاع بحكم التقارب الكبير في المستوى مع الثنائي الأساسي الذي سيكون الخطأ ممنوعا أمامه.

وبعد أن لعب في صفوف الصفاقسي والنجم الساحلي سيكون التحدي كبيرا أمام الجلاصي الذي لم يرفض عرض الترجي بالرغم من إدراكه بصعوبة المهمة وكذلك تغير وضعه مقارنة بالسابق حيث أنه يعد من أبرز اللاعبين مما جعله يحظى بدعوات مستمرة لتعزيز صفوف المنتخب التونسي، ويملك الجلاصي جميع القدرات التي تجعله قادرا على النجاح كما أنه سيمكن مدرب الترجي كاردوزو من أن ينوع من خياراته التكتيكية من خلال إمكانية الإعتماد على ثلاثي في المحور إذا إستدعت الحاجة لذلك.

فيما لم يكن قرار التجديد لمحمد أمين بن حميدة مفاجئا بحكم أن العروض التي تلقاها اللاعب لم تكن جدية كما أن العلاقة التي تربط اللاعب بالترجي تجعل مواصلة المشوار الخيار الأنسب للطرفين وخاصة بعد رفض علي العابدي لاعب نادي كان الفرنسي العودة إلى تونس وعدم وصول المفاوضات مع بعض الأسماء المحلية الأخرى للجدية المطلوبة بالرغم من أن فرضية ضم هشام بكار لاعب الإتحاد المنستيري لا تزال قائمة، وعلى عكس الموسم الماضي لن يكون محمد أمين بن حميدة في طريق مفتوح للظهور في الجانب الأيسر بحكم ضم أيمن بن محمد الذي يملك قدرات أفضل من الناحية الهجومية لكن ذلك سيصب في صالح الجهاز الفني للفريق الذي تعزز لديه هامش الإختيار في مركز شكل صداعا كبيرا طوال السنوات الأخيرة حيث لا يحظى بن حميدة بإجماع كبير إلا أن إجتهاده وسعيه لتقديم الأفضل جعل مكانته أفضل.