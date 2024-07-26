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أحمد جودة - القاهرة - طالبت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، اليوم، الوفود المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بـ "تحمل المسؤولية" من أجل تجنب انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) في الحدث الرياضي العالمي.

أولمبياد باريس.. فرنسا تحذر من انتشار فيروس كورونا

قالت كاستيرا في تصريحات لإذاعة (فرانس إنفو): "مسؤولية كل وفد هي القيام بكل ما هو ممكن حتى يكون رياضيينا في أفضل حالة، وفي حال الشعور بأقل عَرَض يجب عزل الأشخاص وتجنب خطر العدوى".

كانت هناك 5 لاعبات من الفريق النمساوي لكرة الماء قد ثبتت إصابتهن بفيروس كورونا ويتواجدن حاليًا في باريس، بينما أجّلت اللجنة الأولمبية البلجيكية سفر عدد غير محدد من اللاعبين إلى فرنسا لنفس السبب.

صرّحت الوزيرة: "لا توجد ذروة وبائية على الإطلاق، ليست هناك حاجة للخوف، توجد بعض الحالات هنا وهناك، يتم التعامل مع الأمر بطريقة جدية وبالاهتمام اللازم".

أضافت كاستيرا "وباء (كوفيد-19) يشكّل جزءًا من حياتنا والرياضيون معرضون للإصابة" ولهذا تم اتخاذ "تدابير مهمة وبمصاحبة طبية على أعلى مستوى".