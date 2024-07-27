نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 27-07-2024 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد اليوم السبت مباريات مثيرة ما بين وديات استعدادا للموسم الجديد في الدوريات الكبرى، إضافة لبطولة أولمبياد باريس 2024.

وجاءت أبرز المباريات في مواجهة مصر أمام أوزبكستان والتي يبحث فيها جماهير الفراعنة عن فوزهم الأول.

بينما يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراته الأولى مع المجر، ومنتخب مصر للكرة الطائرة أمام بولندا.

موعد مباريات اليوم السبت 27-07-2024 حول العالم والقنوات الناقلة

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لهذه المبارايات:-

مباريات ودية

* تشيلسي x سيلتك - 11:00 بتوقيت مصر السعودية.

* مانشستر سيتي x ميلان - 01:00 بتوقيت مصر السعودية.

* إنتر ميلان x لاس بالماس - 09:00 بتوقيت مصر السعودية.

كرة القدم أولمبياد باريس 2024

* الدومينيكان x إسبانيا - 04:00 بتوقيت السعودية ومصر

* الأرجنتين x العراق - 04:00 بتوقيت مصر والسعودية

* أوكرانيا x المغرب - 06:00 بتوقيت مصر والسعودية

* أوزبكستان x مصر - 06:00 بتوقيت مصرو السعودية

* نيوزيلندا x الولايات المتحدة الأمريكية - 08:00 بتوقيت مصر السعودية

* اليابان x مالي - 10:00 بتوقيت مصر والسعودية

فرنسا x غينيا - 10:00 بتوقيت مصر والسعودية

الكرة الطائرة أولمبياد باريس 2024

* مصر × بولندا - 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية

كرة اليد أولمبياد باريس 2024

* مصر × المجر - 12 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية

القنوات الناقلة لمباريات أولمبياد باريس

وتنقل منافسات أولمبياد باريس في الرياضات المختلفة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة.