نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 27 يوليو 2024 في أولمبياد باريس: محبي الرياضات الجماعية على موعد مع الإثارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت 27 يوليو 2024، العديد من المباريات المثيرة في دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024»، حيث ينتظر عشاق الرياضات الجماعية في مصر متابعة مبارياته المتنوعة في كرة القدم، كرة اليد، وكرة الطائرة.

جدول مباريات اليوم

تتجه أنظار الجماهير المصرية نحو شاشات التليفزيون لمتابعة مباريات منتخبات مصر المختلفة، خصوصًا مباراة مصر ضد أوزبكستان في كرة القدم، حيث تُعد هذه الرياضة الأكثر شعبية في البلاد.

مواعيد مباريات كرة القدم:

مباراة الدومينيكان ضد إسبانيا

التوقيت: 04:00 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية

04:00 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية القناة الناقلة: beIN Sports Xtra 3

beIN Sports Xtra 3 المعلق: محمد المبروكي

مباراة الأرجنتين ضد العراق

التوقيت: 04:00 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية

04:00 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 1 المعلق: عامر الخوذيري

مباراة أوكرانيا ضد المغرب

التوقيت: 06:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

06:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 2 والرياضية المغربية

beIN SPORTS HD 2 والرياضية المغربية المعلق: جواد بدة

مباراة مصر ضد أوزبكستان

التوقيت: 06:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

06:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 2 وقنوات الكأس 6

beIN SPORTS HD 2 وقنوات الكأس 6 المعلق: علي محمد علي - سمير اليعقوبي

مباراة فرنسا ضد غينيا

التوقيت: 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 5

beIN SPORTS HD 5 المعلق: حسن العيدروس

مباراة اليابان ضد مالي

التوقيت: 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 8

beIN SPORTS HD 8 المعلق: محمد بركات

مواعيد مباريات الكرة الطائرة وكرة اليد:

مباراة مصر ضد بولندا (كرة الطائرة)

التوقيت: 06:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

مباراة مصر ضد المجر (كرة اليد)

التوقيت: 12:00 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية

تشجيع الجماهير

تتطلع الجماهير المصرية إلى دعم منتخبها في هذه البطولات الهامة، حيث من المتوقع أن تشهد هذه المباريات أجواءً حماسية وإثارة كبيرة. يُنصح المشجعون بمتابعة المباريات عبر القنوات الرياضية المخصصة لضمان عدم تفويت أي لحظة من المنافسات المثيرة.