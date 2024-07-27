نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز ألعاب القوى لشباب بورسعيد يواصل تدريباته بالمدينة الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل مركز ألعاب القوى لشباب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد تدريباته حيث أقيم المران الأسبوعي في المدينة الرياضية.

قاد جمال مزروع مدرب الفريق ووائل المحلاوي، المشرف العام على المشروع، تدريبات الفريق متعدد المراحل السنية حيث أدّى اللاعبون واللاعبات تدريباتهم بحماس تحت إشرافهما، مع التركيز على تطوير مهاراتهم الرياضية.

يحظى المشروع القومي برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي يولي اهتمامًا خاصًا للرياضيين الموهوبين من الشباب، بهدف دعمهم لخلق جيل جديد من الأبطال في الألعاب الفردية والجماعية كما يحظى المشروع بدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية.

ويذكر أن المشروع القومي للموهبة يقوده وائل المحلاوي منصب المدير التنفيذي للمشروع، بينما تشغل رشا محرم منصب المدير المالي، ويعمل هيثم أبو الحمد كإداري للمشروع، مما يضمن توفير الدعم اللازم للموهوبين لتحقيق أفضل النتائج.