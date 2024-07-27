نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويتر 4k بدون تقطيع.. مشاهدة بث مباشر العراق ضد الأرجنتين Twitter في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تويتر 4k دون تقطيع.. مشاهدة بث مباشر العراق ضد الأرجنتين Twitter في أولمبياد باريس.. تستكمل اليوم مباريات منافسات كرة القدم⚽ في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس" 2024، ويصطدم منتخب العراق تحت 23 سنة، بنظيره منتخب الأرجنتين، في خضم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ويتواجد منتخبا العراق والأرجنتين في المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما المغرب وأوكرانيا.

ويخوض منتخب العراق مباراته بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأولى على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، أما منتخب الأرجنتين فيطمح في تعويض خسارته بالجولة الأولى أمام المغرب بنتيجة 2-1.

تويتر 4k دون تقطيع.. مشاهدة بث مباشر العراق ضد الأرجنتين Twitter في أولمبياد باريس

موعد مباراة العراق والأرجنتين اليوم في الأولمبياد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأرجنتين اليوم

تويتر 4k دون تقطيع.. مشاهدة بث مباشر العراق ضد الأرجنتين Twitter في أولمبياد باريس.. ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر "بي إن سبورتس 1"،