نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت| شبانة: أوباما يقترب من الرحيل عن الزمالك وصديق إيجولا على رادار الأهلي.. مهيب عبدالهادي: هذا المدرب خليفة جوميز في القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الاربعاء 31- 7- 2024.

شبانة: أوباما يقترب من الرحيل عن الزمالك

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك على أعتاب الرحيل من القلعة البيضاء.

وأكد شبانة في تصريحاته على أن أسباب الرحيل ترجع لتجاهل مجلس إدارة الفريق برئاسة حسين لبيب للاعب في ملف تجديد عقوده، حيث لم يطالبه أي فرد من المجلس بعقد جلسات معه مما أثار غضبه.

واختتم شبانة حديثه قائلا ؛ السويحلي الليبي تقدم بالفعل للحصول على خدمات اللاعب مما قد يجعله قريب من الرحيل عن الزمالك ف الفترة المقبلة.

شبانة: صديق إيجولا على رادار الأهلي

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، إن صديق ايجولا لاعب سيراميكا كليوباترا على رادار الأهلي.

وأضاف شبانة ان لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح قامت بالفعل بعرض اللاعب على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء منتظرين حسم موقفه للتحرك لضمه.

واثنى شبانة على قدرات اللاعب داخل المستطيل الأخضر الذي أكد على أن كولر أيضا أشاد باللاعب مما قد يجعله ضمن كتيبة المارد الأحمر في الموسم المقبل.

مهيب عبدالهادي: هذا المدرب خليفة جوميز في القلعة البيضاء

تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مثيرة بشأن ملف مستقبل جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمرشحين لخلافته في حالة الرحيل.

وقال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "بعض المسؤولين في مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرض اسم مؤمن سليمان لتدريبه تحسبا لرحيل جوميز".

وتابع: "مؤمن سليمان درب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقا وتوج معهم بلقب كأس مصر وجلب للعراق الدوري والكأس قبل رحيله عن نادي الشرطة".

واختتم حديثه: "رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حسين لبيب رفض رحيل جوزيه جوميز وطلب استمراره وغير صحيح شن الحملات ضده بعد كل مباراة".