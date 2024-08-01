نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سلوت يعلق على مستوى صلاح أمام أرسنال ويصرح: مثال رائع لجميع اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، تألقه بشكل واضح في فترة الإعداد الذي يخوضها فريقه في الوقت الحالي، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونجحت كتيبة الريدز في تحقيق فوزا صعبا أمام مواطنه أرسنال بهدفين مقابل هدف، أحرز منهم صلاح هدف رائع.

سلوت يشيد بصلاح

وأكد سلوت في تصريحات عبر قناة ليفربول: "صلاح أصبح المثال الحقيقي الحي للاعبين الصغار،وهذا هي عادته كما أعتقد ليس فقط هذا الموسم".

وتابع:" صلاح هذا الموسم جاهز بكل لياقته من الآن، وما قيل لي عنه أن هذا الأمر هو الطبيعي له، أنه دائما يكون كذلك في فترة الاعداد".

وأشار:" إذا قمت بوضع صلاح فقط كمثال، فلن يكون هذا عدلا بشأن اللاعبين الآخرين الأكبر سنا، لأنهم يتمتعون بلياقة بدنية جيدة أيضا".

وواصل:" مباراة أرسنال أشعرتنا بصعوبة مواجهة فريق يضغط عليك بقوة وأنت تبادله نفس الأمر، يجب أن نكون دائما بحالة بدنية كاملة طوال الموسم".

وأختتم:" سعيد جدا بأسلوب اللعب الذي نفذنا، وأعلم جيدا أنها مباراة ودية ولكن يجب دائما أن يكون هدفك تحقيق الفوز".