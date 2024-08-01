نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 معلومات عن الفلسطيني عمر فرج مهاجم الأهلي المحتمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج لاعب فريق آيك السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم هجومه في الموسم الجديد بعد تألق مواطنه وسام أبو علي.

وكشفت صحيفة “Expressen” السويدية، أن المهاجم الفلسطيني عمر فرج أصبح قريبًا من الرحيل عن فريقه آيك، خلال الفترة المقبلة، وأن النادي الأهلي اقترب بقوة من الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

من هو عمر فرج مهاجم الأهلي المنتظر؟

- عمر فرج من مواليد 9 مارس لعام 2002 في مدينة ستوكهولم السويدية ويبلغ عمره 22 عامًا وطوله 1.82 سم.

- يحمل الجنسيتين الفلسطينية والسويدية، وسيتم قيده في قائمة الأهلي كلاعب مصري ولن يشغل مكان لاعب أجنبي.

- يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح ويلعب بالقدم اليمنى.

- بدأ مشواره الاحترافي في صفوف فريق الشباب بنادي Bromma Jgd السويدي، ثم انضم لفريق برومابويكارنا ولعب معه 41 مباراة سجل 13 هدفًا وصنع هدفين.

- انضم لصفوف فريق ليفانتي الإسباني عام 2021 ولعب معه مباراة واحدة ورحل في العام التالي للدوري السويدي مجددًا.

- انتقل عمر فرج لصفوف فريقه الحالي آيك السويدي في فبراير 2023 ولعب معه 41 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

- شارك المهاجم الفلسطيني في 129 مباراة خلال مشواره الاحترافي، وسجل 30 هدفًا وصنع 5 آخرين.

- مثل عمر فرج منتخب السويد للشباب في 5 مباريات وسجل 4 أهداف ولعب مباراتين وديتين مع المنتخب الأول.

- انضم لمنتخب فلسطين لأول مرة في يونيو الماضي ولعب مباراتين ضد لبنان واستراليا ولكنه لم يسجل أهداف.

- ينتهي عقد عمر فرج مع فريقه الحالي أيك السويدي في 31 ديسمبر لعام 2026.