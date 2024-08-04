نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كلاكيت تاني مرة".. نجم برشلونة يرفض عرضًا جديدًا من الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي الهلال السعودي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدد من الصفقات.

ويأمل مشجعو نادي الهلال، في استمرار سيطرة الفريق على لقب دوري روشن السعودي.

وكان الهلال قد نجح في التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي، بعدما قدم الفريق مستوى مرضي خلال فترات الموسم.

فيتور روكي يرفض الهلال

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المعروف عن رغبة الهلال في التعاقد فيتور روكي مهاجم برشلونة الشاب.

وأكد رومانو أن الهلال كان قد تقدم بعرضين بالفعل للتعاقد مع فيتور روكي، إلا أن اللاعب يرفض فكرة الانضمام للهلال السعودي حتى الآن.

وأوضح الصحفي، أن الهلال يسعى في الفترة الحالية للتعاقد مع مهاجم شاب، وأن روكي على رأس الأولويات إلا أن رفض اللاعب يعطل الصفقة.