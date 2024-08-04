نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. موقف زيزو وأحمد عيد من المشاركة أمام فرنسا ونجم برشلونة يرفض عرضًا جديدًا من الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

طبيب المنتخب الأولمبي يكشف موقف زيزو وأحمد عيد من المشاركة أمام فرنسا

أكد طارق سليمان طبيب منتخب مصر الأولمبي، أن قرار مشاركة أحمد سيد "زيزو" فى المواجهة المقبلة أمام فرنسا بيد الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ميكالي، حيث أنه يتم خضوع اللاعب لاختبار طبى مساء اليوم عقب المران.

وأوضح طارق سليمان خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى على أون تايم سبورت إف ام على قائلا " زيزو خضع أمس لعمل جلسات علاجية على فترتين".

وتابع: "سوف ننتظر لآخر وقت لحسم مشاركة اللاعب حيث ضيق الوقت سبب عدم استشفاء اللاعبين بشكل كامل ولديه حماس ورغبه كبيرة للمشاركة فى اللقاء غدا والإصابات على مستوى العضلة الضامه".

وأشار طارق سليمان " أحمد عيد أيضا يخضع لجلسات علاجية حيث يعانى من الاصابة على مستوى العضلة الخلفية ".

نجم برشلونة يرفض عرضًا جديدًا من الهلال

يسعى نادي الهلال السعودي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدد من الصفقات.

ويأمل مشجعو نادي الهلال، في استمرار سيطرة الفريق على لقب دوري روشن السعودي.

وكان الهلال قد نجح في التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي، بعدما قدم الفريق مستوى مرضي خلال فترات الموسم.

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المعروف عن رغبة الهلال في التعاقد فيتور روكي مهاجم برشلونة الشاب.

وأكد رومانو أن الهلال كان قد تقدم بعرضين بالفعل للتعاقد مع فيتور روكي، إلا أن اللاعب يرفض فكرة الانضمام للهلال السعودي حتى الآن.

وأوضح الصحفي، أن الهلال يسعى في الفترة الحالية للتعاقد مع مهاجم شاب، وأن روكي على رأس الأولويات إلا أن رفض اللاعب يعطل الصفقة.

الأهلي يطالب محمد عبد المنعم بتجاهل عرض نيس الفرنسي



كشف الإعلامى محمد الليثى، عن طلب مسئولو النادي الأهلي من محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدم الرد على العرض الذي تلقاه مؤخرًا من نادي نيس الفرنسي، لأنه عرض ضئيل للغاية، وتحدث مسئول بارز بالقلعة الحمراء مع اللاعب مؤخرًا بخصوص العرض الفرنسي.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " المسئول فى الاهلى أكد لمدافع الفريق أن العرض الفرنسي مُهين من الناحية المالية لأن قيمته لا تتعدى مليوني دولار رغم أن قيمته التسويقية تتعدى 6 مليون دولار لأنه أفضل مدافع في إفريقيا خلال السنوات الماضية ".

وأشار الليثى "المسئول الأهلاوي، قال لعبد المنعم أن النادي لا يمانع احترافه في أوربا لكن عليه أن ينتقل بمقابل مالي كبير يتناسب مع قيمته ومكانته".

وأردف: "فقد رحل لاعبين في نفس مستواه وربما أقل لأوربا بأرقام كبيرة، أبرزهم رمضان صبحي الذي أنتقل لنادي ستوك سيتي عام 2016 مقابل 5 مليون يورو رغم أن موهبة رمضان وقتها لم تكن قد أنفجرت بالشكل الكافي".

