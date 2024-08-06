نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر وفرنسا يلجآن إلى الوقت الإضافي لتحديد المتأهل لنهائي أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منتخبا مصر وفرنسا إلى الشوطين الإضافيين، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

مصر وفرنسا ينتقلان للشوطين الإضافيين

يلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره الفرنسي على ملعب “بارك أولمبيك ليون”، في مباراة دور نصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس.

وحسم التعادل الإيجابي، نتيجة مباراة مصر وفرنسا بهدف لمثله، لينتقل المنتخبان إلى الوقت الإضافي.

وكان منتخب مصر قد تقدم بهدف عن طريق محمود صابر من تسديدة مميزة بالدقيقة “62”.

وأحرز فيليب ماتيتا، هدف التعادل لمصلحة فرنسا بعد تلقيه تمريرة سحرية من مايكل أوليسي لينفرد بالحارس المصري حمزة علاء ويضع الكرة في المرمى، وذلك بالدقيقة “82”.