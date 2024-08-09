نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إحالة "كيشو" للتحقيق بتهمة التحرش واتجاه لشطبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إحالة اللاعب محمد إبراهيم كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي للتحقيق فيما نسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسئولة وذلك بعد انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، وقبل ساعات من رحلة عودته لمصر.

رسميًا.. إحالة كيشو للتحقيق بتهمة التحرش

كلف ياسر إدريس رئيس البعثة المصرية علاء جبر وعبد العزيز غنيم للتحقيق في غياب اللاعب.

وأفاد رئيس اتحاد المصارعة ورئيس وفد المصارعة أن اللاعب غادر البعثة بإذن من رئيس وفد المصارعة لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة واغلق تليفونه.

وطالب ياسر إدريس لجنة الهيئات والأندية والقيم بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسئول أخر في وفد المصارعة تثبت مسئوليته عن تلك التصرفات.

هذا وفي حالة ثبوت مخالفة اللاعب فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محليًا ودوليًا.

