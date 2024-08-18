عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد مايوركا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة مايوركا الليلة في مشوار الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

ويستضيف ملعب إيبيروأمريكانو مباراة قوية بين ريال مدريد صاحب الليجا للنسخة الماضية ونادي مايوركا الذي يحاول تعزيز موقفه بين جمهوره هذا الموسم في الدوري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني مساء اليوم من الجولة الأولى عند تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد مايوركا اليوم

حراسة المرمى:- كورتوا

‏الدفاع:- ميندي - روديجر - ميليتاو - كارفخال

الوسط:- بيلينجهام - تشواميني - فالفيردي - رودريجو

الهجوم:-‏ فينيسيوس - كيليان مبابي

