اصنعي كيكة الشوفان الصحية بالتمر مشبعة وقليلة السعرات الحرارية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيكة الشوفان الصحية بالتمر، كيكة الشوفان بالتمر من الحلويات الصحية اللذيذة التي يمكن تناولها على الفطور أو العشاء أو كوجبة خفيفة، فهي تحتوي على الشوفان الذي يوفر الألياف والبروتين، والتمر الذي يوفر السكريات الطبيعية، كما أنها خالية من السكر المضاف والدقيق الأبيض، مما يجعلها خيار صحي للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي، فمن خلال السطور الآن سنوضح لكم بالخطوات طريقة تحضيرها.

مقادير كيكة الشوفان بالتمر

1 كوب شوفان سريع التحضير.

1 كوب حليب خالي الدسم.

1/2 كوب سكر ستيفيا أو سكر جوز الهند.

1/4 كوب زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1/2 ملعقة صغيرة صودا الخبز.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة.

1/2 كوب تمر مفروم.

1/4 كوب مكسرات (اختياري).

طريقة تحضير كيكة الشوفان بالتمر

نقوم في الأول بتحضير وعاء مناسب ثم تخلطي الشوفان والحليب والسكر والزيت والفانيليا. ثم قومي بخلط البيكنج بودر وصودا الخبز والقرفة في وعاء أخر. ثم ضيفي خليط الدقيق والبيكنج بودر إلى خليط الشوفان، وقلبي حتى تمتزج المكونات جيدا. بعدها ضيفي التمر المفروم والمكسرات (اختياري)، وقلبي مرة أخرى. ثم صبي الخليط في قالب كيك مقاس 9 بوصات مبطن بورق زبدة. بعد ذلك أخبزي الكيك في فرن محمى على حرارة وسط لمدة 30 دقيقة حتى ينضج تماما. ثم اتركي الكيك يبرد تماما قبل تقطيعه وتقديمه.

لعمل الوصفة ناجحة اتبعي الخطوات

يمكنك استخدام أي نوع من التمر تفضله، مثل التمر المجفف أو التمر الطازج. إذا كنت تفضلين أن تكون الكيكة أكثر حلاوة، يمكنك إضافة المزيد من السكر ستيفيا أو السكر جوز الهند. يمكنك أيضا إضافة أنواع أخرى من المكسرات إلى الكعكة، مثل اللوز أو الكاجو أو الفستق الحلبي. كيكة الشوفان بالتمر تحتوي على الألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

مقادير كيكة الشوفان المشبعة بالعسل والموز

1 كوب دقيق الشوفان.

1/2 كوب سكر بني.

1/4 كوب زيت نباتي.

2 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

2 موزة مهروسة.

1/4 كوب عسل.

طريقة تحضير كيكة الشوفان بالموز

اخفقي دقيق الشوفان والسكر البني والزيت النباتي والبيض والفانيليا والبيكنج صودا والبيكنج بودر والملح. بعد ذلك نضيف الموز المهروس والعسل وقلبي حتى تمتزج المكونات جيدا. ثم صبي الخليط في صينية كيك مبطنة بورق زبدة. بعد ذلك اخبزي الكيكة لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى تنضج. ثم اتركي الكيكة تبرد قبل تقطيعها وتقديمها. يمكنك استبدال السكر البني بالسكر الأبيض، ولكن تأكد من تقليل كمية السكر الأبيض إلى 1/3 كوب.

نصائح لتحضير كيكة الشوفان بالموز

يمكنك استخدام أي نوع من الموز في هذه الوصفة.

إذا كنت ترغبين في الحصول على كيكة أكثر حلاوة، أضيفي المزيد من العسل.

إذا كنت ترغبين في الحصول على كيك أكثر صحة، استبدلي الزبدة بزيت الزيتون.

يمكنك تزيين كيكة الشوفان بالموز بالشوكولاتة أو الفواكه المجففة أو المكسرات.

مقادير كيكة الشوفان بالكاكاو الدارك

كوب ونصف من دقيق الشوفان المطحون.

كوب من السكر البني.

كوب من الكاكاو الخام.

بيضتان كبيرتان.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الحليب الدسم.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير كيكة الشوفان بالكاكاو

قم بخلط المكونات كلها في وعاء دقيق الشوفان والسكر والكاكاو الخام حتى تمتزج المكونات جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات السايلة سويا البيض والزيت والحليب والفانيليا، واخفقي حتى يصبح المزيج متجانس. ثم ضيفي البيكنج باودر والبيكربونات الصوديوم، واخفقي حتى تمتزج المكونات. بعد ذلك صبي الخليط في قالب الكيك المجهز. اخبزي الكيك حتى تنضج تماما. يمكنك إضافة كوب من الموز المهروس إلى الخليط للحصول على نكهة الموز. يمكنك إضافة كوب من المكسرات أو الفواكه المجففة إلى الخليط للحصول على نكهة إضافية. إذا كنت ترغبين في كيكة أكثر حلاوة، يمكنك إضافة 1/2 كوب من السكر الأبيض أو البني إلى الخليط. يمكن استخدام دقيق الشوفان الكامل أو دقيق الشوفان الفوري في هذه الوصفة.

طريقة تحضير كيكة الشوفان بجوز الهند

كيكة الشوفان بجوز الهند هي حلوى لذيذة وصحية، وهي مصنوعة من الشوفان وجوز الهند ومكونات أخرى صحية، وهي بديل رائع للكيك العادي، حيث أنها تحتوي على نسبة أقل من السكر والدهون.

مكونات تحضير كيكة الشوفان بجوز الهند