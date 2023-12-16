اليانسون.... الاستخدامات المنزلية والفوائد الصحية المذهلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد فوائد اليانسون مذهلة ومتنوعة، وتشمل العلاجات المنزلية والاستخدامات الصناعية، وتحظى بشعبية كبيرة لفوائدها الغذائية والصحية العديدة، استمتع بفوائد هذا النبات الرائع واليانسون الكنز الصحي المنزلي وسر جمالك.

تستخدم بذور اليانسون وجذوره وأوراقه وزيته في العديد من العلاجات المنزلية المذهلة، وذلك بفضل الفوائد المتعددة التي يوفرها لصحة الجسم، حيث يعتبر اليانسون مكونًا أساسيًا في بعض الأدوية، ويستخدم أيضًا في تحضير بعض الأطعمة والحلويات اللذيذة، كما لا يمكن تجاهل رائحته العطرة المميزة، ولذا فإنه يُضاف إلى الصابون والكريمات والعطور لتعزيز عبقها الفريد.

القيمة الغذائية لليناسون

تحمل بذور اليانسون قيمة غذائية هائلة، حيث تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية لصحتنا والتي تُساهم في تعزيز فوائد اليانسون لجسمنا وشعرنا، ويحتوي اليانسون على الحديد الذي يعد أساسيًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء في جسمنا، وكذلك يحتوي على المنغنيز الذي ساعد في عمليات الأيض ويعمل كمضاد للأكسدة.

توفر ملعقة كبيرة من اليانسون حوالي سبعة جرامات القيم الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 23 سعرة حرارية

23 سعرة حرارية البروتين: جرام

جرام الدهون: جرام

الكربوهيدرات: ثلاثة جرامات

ثلاثة جرامات الألياف: جرام

جرام ا لحديد: 13% من الاحتياجات اليومية الموصى بها

13% من الاحتياجات اليومية الموصى بها المنجنيز: 7% من الاحتياجات اليومية الموصى بها

7% من الاحتياجات اليومية الموصى بها الكالسيوم: 4% من الاحتياجات اليومية الموصى بها

4% من الاحتياجات اليومية الموصى بها المغنيسيوم: 3% من الاحتياجات اليومية الموصى بها

3% من الاحتياجات اليومية الموصى بها الفسفور: 3% من الاحتياجات اليومية الموصى بها

3% من الاحتياجات اليومية الموصى بها البوتاسيوم: 3% من الاحتياجات اليومية الموصى بها

3% من الاحتياجات اليومية الموصى بها النحاس: 3% من الاحتياجات اليومية الموصى بها

فوائد اليانسون للجسم وصحته

تتنوع فوائد اليانسون المذهلة وتشمل ما يلي:

فوائد اليانسون للدورة الشهرية: يمكن استخدام اليانسون لتخفيف آلام الدورة الشهرية، حيث يمكن تحضير خليط من بذور اليانسون والزعفران وبذور الكرفس للحصول على هذه الفائدة، كما أظهرت دراسة أجريت على طالبات في سن الـ18 إلى الـ27 عامًا أن الذين تناولوا العلاج المكون من بذور اليانسون والزعفران والكرفس شهدوا تقليلًا كبيرًا في آلام الدورة الشهرية مقارنة بالمجموعات الأخرى.

يمكن استخدام اليانسون لتخفيف آلام الدورة الشهرية، حيث يمكن تحضير خليط من بذور اليانسون والزعفران وبذور الكرفس للحصول على هذه الفائدة، كما أظهرت دراسة أجريت على طالبات في سن الـ18 إلى الـ27 عامًا أن الذين تناولوا العلاج المكون من بذور اليانسون والزعفران والكرفس شهدوا تقليلًا كبيرًا في آلام الدورة الشهرية مقارنة بالمجموعات الأخرى. للهبات الساخنة: تعتبر اليانسون نباتًا مفيدًا بشكل خاص، فقد أثبتت الدراسات أن تناول اليانسون بانتظام يساهم في تخفيف وتقليل تكرار وشدة الهبات الساخنة التي تصيب النساء بعد انقطاع الطمث في سن اليأس وبالتالي، يعد شراب اليانسون من الوسائل الفعالة لمعالجة هذه الحالة المزعجة.

تعتبر اليانسون نباتًا مفيدًا بشكل خاص، فقد أثبتت الدراسات أن تناول اليانسون بانتظام يساهم في تخفيف وتقليل تكرار وشدة الهبات الساخنة التي تصيب النساء بعد انقطاع الطمث في سن اليأس وبالتالي، يعد شراب اليانسون من الوسائل الفعالة لمعالجة هذه الحالة المزعجة. الجهاز الهضمي: يعمل على تخفيف حالات الإمساك، وذلك عند استخدامه بالمزج مع أعشاب أخرى، حيث يمتلك تأثيرًا ملينًا، كما يمكن استخدام زيت اليانسون لعلاج متلازمة القولون العصبي وتخفيف الاكتئاب المصاحب له.

يعمل على تخفيف حالات الإمساك، وذلك عند استخدامه بالمزج مع أعشاب أخرى، حيث يمتلك تأثيرًا ملينًا، كما يمكن استخدام زيت اليانسون لعلاج متلازمة القولون العصبي وتخفيف الاكتئاب المصاحب له. المعدة: يعتبر اليانسون أيضًا فعالًا في الحفاظ على صحة المعدة والوقاية من قرحة المعدة، وتقليل الأعراض المصاحبة لها، مثل عسر الهضم والقيء والحرقان والغثيان، ويعمل اليانسون على تقليل إفراز أحماض المعدة، مما يساهم في حمايتها من التلف.

يعتبر اليانسون أيضًا فعالًا في الحفاظ على صحة المعدة والوقاية من قرحة المعدة، وتقليل الأعراض المصاحبة لها، مثل عسر الهضم والقيء والحرقان والغثيان، ويعمل اليانسون على تقليل إفراز أحماض المعدة، مما يساهم في حمايتها من التلف. الإكتئاب: تحتوي اليانسون على خصائص مضادة للاكتئاب، مما يجعله فعالًا في علاج الاكتئاب، يمكن لتناول اليانسون بانتظام أن يساهم في تقليل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة وأعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.

تحتوي اليانسون على خصائص مضادة للاكتئاب، مما يجعله فعالًا في علاج الاكتئاب، يمكن لتناول اليانسون بانتظام أن يساهم في تقليل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة وأعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط. مضاد للبكتيريا والفطريات: يحتوي اليانسون على مركبات قوية ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وأحد هذه المركبات هو الأنيثول وبالتالي، يعزز اليانسون فاعليته في منع الإصابة بعدوى الخمائر والفطريات الجلدية المسببة للأمراض الجلدية،كما يمنع نمو بعض سلالات البكتيريا، مثل البكتيريا المسببة للكوليرا.

يحتوي اليانسون على مركبات قوية ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وأحد هذه المركبات هو الأنيثول وبالتالي، يعزز اليانسون فاعليته في منع الإصابة بعدوى الخمائر والفطريات الجلدية المسببة للأمراض الجلدية،كما يمنع نمو بعض سلالات البكتيريا، مثل البكتيريا المسببة للكوليرا. لمرضى السكري: تعود فوائد اليانسون المحتملة لمرضى السكري إلى مادة الأنيثول، وهي المادة النشطة في اليانسون، فهو يساهم في الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم وتقليل ارتفاعه عن طريق تغيير مستويات العديد من الإنزيمات الرئيسية، وتعزيز وظيفة خلايا البنكرياس التي تنتج الإنسوليان.

تعود فوائد اليانسون المحتملة لمرضى السكري إلى مادة الأنيثول، وهي المادة النشطة في اليانسون، فهو يساهم في الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم وتقليل ارتفاعه عن طريق تغيير مستويات العديد من الإنزيمات الرئيسية، وتعزيز وظيفة خلايا البنكرياس التي تنتج الإنسوليان. علاج الربو: يمكن أيضًا أن يكون اليانسون مفيدًا في علاج الربو، ويمكن تحضير مشروب مفيد عن طريق مزج اليانسون مع البابونج والزعفران والشمر والكراوية وعرق السوس والهيل والحبة السوداء، و يساهم هذا المزيج في تخفيف السعال وتحسين راحة النوم للأشخاص المصابين بالربو التحسسي.

فوائد أخرى لليانسون

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لليانسون أن يقدم فوائد أخرى، ومن بين هذه الفوائد:

علاج الجرب.

علاج الصدفية.

المساعدة في تنظيم الحيض.

تخفيف التشنجات.

زيادة إفراز حليب الأم.

تخفيف السعال.

زيادة الرغبة الجنسية.

كيفية استخدام اليانسون

يمكن استخدام اليانسون بكميات معتدلة في وصفات الطهي والحلويات، ويمكن العثور على اليانسون بسهولة في المتاجر بشكل بذور كاملة أو مطحونة أو زيت، وللاستفادة من فوائد اليانسون المختلفة، يمكن استخدامه على النحو التالي:

استخدام بذور اليانسون الكاملة في وصفات الكعك والحلويات والمشروبات.

تحضير شراب اليانسون عن طريق غمر بذور اليانسون في الماء الساخن لتحضير كوب من الشاي اللذيذ بذور اليانسون.

استخدام زيت اليانسون في صنع الخبز أو استخدامه موضعياً على الجلد.

الآثار الجانبية لاستخدام اليانسون

على الرغم من أن اليانسون آمن للاستخدام للأطفال والبالغين، إلا أنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية لبعض الأشخاص، من بين هذه الآثار الجانبية: