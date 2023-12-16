لو عندك عيد ميلاد .. اصنعي حلوى كوكيز الثلج في 10 دقائق ووفري فلوسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر حلوى كوكيز الثلج من الحلويات المشهورة في الدول الأوروبية التي يتم صناعتها في الدول الأوروبية في المناسبات وخاصة في أعياد الميلاد، حيث تُصنع من عجينة خفيفة وغنية بالزبدة، وتُغطى بسكر البودرة الأبيض الذي يعطيها مظهرها الأبيض الناصع، لذلك يعشقها الأطفال، وفي هذا المقال سنقدم أفضل طريقة لعمل هذه الحلوى وبمكونات المنزل.

مكونات عمل كوكيز الثلج

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة لتمتزج لتصبح عجينة لزجة، ولصناعة 30 قطعة من هذه الحلوى فقد تحتاج إلى هذه المكونات في التالية: