مش هاتصدقي النتيجة.. مقشر منزلي قوي يزيل الجلد الميت وينعم ويفتح البشرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مقشر منزلي قوي حيث إن تقشير الوجه من الأمور المهمة التي يجب القيام بها من وقت لآخر، وذلك للتخلص من خلايا الجلد الميتة والاستمتاع ببشرة لامعة وناعمة، ويفضل استخدام المقشرات الطبيعية بدلًا من استخدام الكيميائية، حيث أنها آمنة على البشرة وليس لها أي آثار جانبية، وهناك العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في تحضير مقشر في المنزل، وسوف نوضح المزيد من التفاصيل في هذا المقال.

مقشر منزلي قوي

يمكن تحضير مقشر طبيعي بكل سهولة في المنزل بمكونات سهلة ومتوفرة، كما أنها ليست مكلفة على الإطلاق، وتتمثل أبرز وأهم الوصفات فيما يلي:

مقشر السكر وزيت جوز الهند

يعد السكر من المقشرات الطبيعية الفعالة جدًا، كما أن زيت جوز الهند يحتوي على خصائص تساعد على ترطيب البشرة بعمق.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

نخلط كلًا من السكر وزيت جوز الهند مع بعضهما البعض حتى نتأكد من تمام التجانس.

نضع خليط المقشر على البشرة جيدًا، ونفرك بأطراف الأصابع بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

نترك المقشر على البشرة لمدة 15 دقيقة، وبعدها نغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر ونجففه جيدا بمنشفة نظيفة.

مقشر الزبادي والقهوة

الزبادي له دور فعال في ترطيب البشرة، وترطيبها، كما أن القهوة تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وتعمل على التخلص من الجلد الميت.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر طبق ونضع به كمية القهوة وكذلك الزبادي، ونخلط المكونات سويًا حتى يمتزجا مع بعضهما البعض.

قبل استخدام المقشر يجب تنظيف البشرة وغسلها جيدا.

نضع هذا الخليط على الوجه، ويمكن استخدامه أيضًا على الرقبة ونفرك بحركات دائرية وذلك لمدة ثلاث دقائق.

نترك الخليط على البشرة لمدة عشرين دقيقة.

نغسل الوجه بالماء الفاتر، وبعدها يتم استخدام مرطب مناسب للبشرة.

للحصول على نتائج مرضية وبشرة نضرة ولامعة يمكن تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

تعرفنا في هذا المقال على طريقة تحضير مقشر منزلي قوي وفعال، بمكونات متوفرة في كل منزل وآمنة تمامًا.