طريقة عمل سندوتشات البرجر البيتي بمكونات صحية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل سندوتشات البرجر البيتي، البرجر يتميز بطعمه الجميل المفضل لدى الكثيرون، يتناوله الأطفال بكثرة لذلك تبحث الأمهات عن طريقة بسيطة لتحضير البرجر في البيت بمكونات صحية، بدل من شرائه جاهز نكهات المميزة، فإليكم طريقة تحضير سندوتشات البرجر بخطوات بسيطة في المنزل، وسينال إعجاب جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل سندوتشات البرجر البيتي

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 ملعقة من البقسماط.

ملعقة من البيكنج بودر.

بيضة.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من بهارات اللحم.

ملعقة من البصل البودرة.

ملعقة من الثوم البودرة.

ربع ملعقه من جوز الطيب.

زيت.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات حتى تحصلين على عجينة متماسكة، عليك بإحضار قالب التشكيل عليك دهنه بالزيت ووضع اللحم وتشكيل البرجر، ثم قومي بوضع مقلاة بها كمية مناسبة من الزيت، ضعي البرجر مع التقليب من الجهتين حتى يأخذ اللون المميز، قومي بإحضار الخبز وضعي البرجر الكاتشب والمايونيز ثم قومي بوضع الخس والطماطم وضعي شرائح من الجبنة، ويمكنك تقديم البطاطس المقلية بجانب البرجر وستعطيه طعم مميز، وستنال إعجاب أسرتك وتم تحضيرها بمكونات صحية في المنزل لضمان سلامة أبناءك.

طريقة تحضير سندوتشات البرجر بالخطوات

المكونات

كيلو من اللحم المفروم.

بصل بودر.

ثوم بودر.

فلفل أسود.

ملح.

مرقة.

بهارات للحم.

بصل.

طماطم.

كاتشب.

جبنة.

طريقة التحضير

قومي بفرم اللحم جيداً في الكبه مع إضافة الثوم البودر والبصل البودر، ثم عليك إضافة الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم عليك خلط المكونات جيداً، قومي بإحضار أكياس حفظ الطعام وفرد العجينة عليها وتشكيلها لشكل دائري، قومي بوضعها في مقلاة والتحمير من الجهتين حتى تأخذ اللون المطلوب، قومي بفتح الخبز ووضع الكاتشب وضحي البرجر والطماطم والبصل، ثم قومي بوضع شرائح الجبن.