مدحت عبد الهادي: تجديد التعاقد مع محمد صبحي مكسب للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدحت عبد الهادي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن قيام إدارة الأبيض بتجديد التعاقد مع محمد صبحي، حارس مرمى الفريق هو مكسب للزمالك.

عبد الهادي يعلق على تجديد عقد محمد صبحي

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تجديد تعاقد محمد صبحي؟ سبق لي أن عملت معه في فترة بتروجت، وأنا من اقترحت ضمه للزمالك على إدارة النادي".

وأضاف: "محمد صبحي عندما يركز في عمله يصبح حارسًا رائعًا، وأنا متفائل بتجديد تعاقده مع الزمالك، هو أيضًا لديه مجموعة لاعبين يحب التواجد معهم".

وتابع: "من الممكن ألا يتم تجديد تعاقد محمد عواد، ولكن محمد صبحي، يجب أن يكون لديه حارس آخر ينافسه على هذا المركز.. أتحدث مع واقع خبرتي معه".

وأتم مدحت عبد الهادي تصريحاته قائلًا: "تجديد تعاقد صبحي مكسب للزمالك، ولكن يجب أن يكون هناك حارس آخر ينافسه، مثلما يحدث بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير في النادي الأهلي".