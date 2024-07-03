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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب باراجواي ضد كوستاريكا مباشر دون تقطيع | كوبا أمريكا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب باراجواي ضد كوستاريكا مباشر دون تقطيع | كوبا أمريكا 2024.. تستعد مدينة ليفيس بولاية كاليفورنيا الأمريكية لاحتضان صراع كروي حماسي يجمع بين منتخبي كوستاريكا وباراجواي، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة كوستاريكا وباراجواي خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ملحمة كروية مرتقبة: كوستاريكا تواجه باراجواي في معركة حاسمة لكوبا أمريكا 2024

تأتي هذه المباراة لتكون بمثابة فرصة أخيرة لكلا المنتخبين لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث يقف منتخب كولومبيا في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد منتخب البرازيل في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يقبع منتخب كوستاريكا في المركز الثالث بنقطة واحدة، بينما ودّع منتخب باراجواي البطولة بشكل رسمي بعد تلقيّه هزيمتين.

يدخل منتخب كوستاريكا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تعادله الثمين مع البرازيل في الجولة الأولى، بينما يسعى منتخب باراجواي لإنقاذ موقفه وتحقيق فوز يمنحه وداعًا مشرفًا للبطولة.

تُعدّ هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات كلا المنتخبين، حيث سيحرص كل منهما على تقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز وحجز مكان له في دور الثمانية.

موعد مباراة كوستاريكا وباراجواي

يُسدل الستار اليوم الأربعاء، الموافق 3 يوليو 2024، على منافسات دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024، وذلك بمباراة حاسمة تجمع بين منتخبي كوستاريكا وباراجواي.

وتقام المباراة على ملعب "Q2" في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:00 صباحًا بتوقيت السعودية، والساعة 6:00 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة كوستاريكا ضد باراجواي

شاهد مباراة كوستاريكا ضد باراجواي وجميع مباريات كوبا أمريكا 2024 على FOX وFS1 وتطبيق Fox Sports.

ويمكنكم مشاهدة مباراة منتخب كوستاريكا ضد منتخب باراجواي في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا عبر القنوات التالية حول العالم:

‏FOX Sports

TV Publica HD

اليونانية ANT1

Sport TV2 Portugal

TV3 Sport 1 Dan

Premier Sports 1 HD

L’Equipe TV

Arena Sport 2 HD Croatia

V Sport Premium HD

TV8.5 Turkey

V sport 1 HD Norge

Sportitalia

Max Sport 3 HD

Arena 4 HD Hungary

Arena Sport 1 HD Premium

Serbia

RTVS Sport

ترتيب المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا 2024



ويُشار إلى أن ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم منتخب كوستاريكا - منتخب البرازيل - منتخب باراجواي - منتخب كولومبيا جاءت على الشكل التالي:ـ