بمكونات من مطبخك هتودعي الهالات السوداء والانتفاخات في 3 دقائق للأبد لن تصدقي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من ظهور الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين والسبب في ذلك كثرة السهر واستخدام الهاتف لفترات طويلة وهذه الهالات تجعل شكل الوجه مختلف وباهت، ولذلك يقوم البعض بشراء منتجات لعلاج هذه المشكلة ولكنها لا تأتي بنتيجة فعالة بشكل سريع وهي أيضا غالية الثمن، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة للتخلص من الهالات السوداء والانتفاخات بمكونات من البيت فتابعونا.

وصفة للتخلص من الهالات السوداء والانتفاخات

إذا كنت تعانين من ظهور الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين يمكنك الآن التخلص منها بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

حبة طماطم متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

قطرات من عصير الليمون.

رشة كركم.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم ببشر حبة الطماطم ونأخذ اللب الخاص بها ونضيف عليها دقيق الحمص مع الكركم وقطرات من عصير الليمون.

نقلب المكونات لكي تتداخل ونحصل على قوام كريمي ثم يوزع المزيج على الهالات ويترك لعدة دقائق.

بعد ذلك يشطف بالماء البارد تكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا وسوف تختفي الهالات السوداء والانتفاخات نهائيا.

لأن الطماطم تحتوي على الليكوبين وهو من مضادات الأكسدة الطبيعية ويعد علاج فعال وقوي للتخلص من الهالات.

أما عصير الليمون يساعد على تفتيح هذه المنطقة ودقيق الحمص يزيل الخلايا الميتة ويسمح بظهور خلايا جديدة مليئة بالحيوية والنضارة.

الشاي الأخضر لعلاج الهالات السوداء

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من الفوائد الصحية لاحتوائه على مضادات الأكسدة وهو يستخدم أيضا للتخلص من الهالات والانتفاخات ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

أكياس شاي أخضر.

كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع الشاي الأخضر في الماء المغلي وبعد ذلك نضع هذه الأكياس في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم نضعها تحت العين لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك يشطف الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظي أن الانتفاخات اختفت تماما.

ومع الاستخدام سوف تختفي الهالات نهائيا ولذلك ينصح بتكرار الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

القهوة للتخلص من الهالات السوداء

يمكنك الآن علاج الهالات والانتفاخات بمكونات بسيطة من بيتك من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقة قهوة.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة فيتامين e.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط المكونات مع بعض لحين الحصول على قوام سهل الفرد ثم يوضع تحت العين ويترك لمدة 5 دقائق.

وبعد ذلك يشطف بالماء وسوف تلاحظي الفرق بنفسك تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا لحين الحصول على أفضل نتيجة.

نصائح لعدم ظهور الهالات والانتفاخات

إذا أردت التخلص من الهالات والانتفاخات التي توجد تحت العين يجب عليك إتباع الخطوات التالية: