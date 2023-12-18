طريقة عمل الباستا فلورا على أصولها بخطوات سهلة وسريعة وبطعم لا يقاوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الباستا فلورا من الحلويات الغربية المشهورة ثم أصبحت من الحلويات الأكثر انتشارًا في معظم البلاد الشرقية لتميزها بالمذاق اللذيذ، وتتميز الباستا فلورا بشكلها المختلف عن باقي أنواع الحلويات، كما يمكن حشوها بأكثر من طريقة بكافة أنواع المربى أو بالشوكولاتة، ومن الأفضل أن تقوم ربات البيوت بتحضيرها في المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على خطوات عمل الباستا فلورا في المنزل بخطوات بسيطة تابعونا للتعرف عليها.

طريقة عمل الباستا فلورا في المنزل

المكونات:

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

1 كوب من السمن أو الزبدة الذائبة.

1 كوب من السكر البودرة.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

1 ملعقة من بشر الليمون أو البرتقال.

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات الحشو:

1 كوب من المربي أو الشوكولاتة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بتحضير وعاء ثم نضع فيه الدقيق المنخول ثم نضيف إليه الملح والبيكنج بودر ونخلطهم معًا ونتركه جانبًا.

بعد ذلك نقوم بخفق السكر مع الزبدة بالمضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي ثم نضيف إليه البيض والفانيليا وبشر الليمون أو البرتقال ونستمر في الخفق حتى يصبح اللون فاتحًا.

ثم نضيف إليه خليط الدقيق بالتدريج ونستمر في الخفق ليس طويلًا مجرد أن نحصل على عجينة لينة ومتماسكة ثم نقوم بوضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم نقوم بأخذ ربع العجينة لتزيين الوجه ونتركها جانبًا.

بعد ذلك يتم تحضير صينية التارت أو صينية قصيرة الجوانب ثم نقوم بدهنها بالزبدة ثم نقوم بفرد العجينة داخل الصينية مع رفعها لآخر الجوانب ثم نقوم بفرد المربي أو الشوكولاتة فوقها بالتساوي مع عدم وصول الحشو للأطراف حتى لا يحترق.

ثم نقوم بتحضير ربع العجينة ونقوم بتقسيمها إلى كور صغيرة ثم نقوم ببرمها وتشكيلها على شكل شرائط ونقوم بتزيينها بالطول والعرض على سطح الحشو.

يتم تسخين الفرن على درجة الحرارة 180 درجة مئوية ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن ثم نتركها لمدة نصف ساعة حتى تأخذ الجوانب اللون الذهبي ونقوم بتشغيل الشواية لمدة خمس دقائق حتى يتحمر الوجه قليلاً.

ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها تبرد تمامًا ثم نقوم بتقطيعها ثم تقدم.

وفى نهاية المقال قمنا بالتعرف على خطوات عمل الباستا فلورا اللذيذة بخطوات بسيطة يمكن تجهيزها في أي وقت.