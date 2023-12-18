طرق عبقرية لتقشير الثوم وبسرعة الصاروخ هتقشري كميات كبيرة وبطريقة سهلة جداً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة تقشير الثوم بسرعة بحيث تقشرين كمية كبيرة وتحتفظي بها في الثلاجة في علبة محكمة الغلق بدلاً من التقشير كل يوم، فالثوم يدخل في معظم الوصفات وبالتالي تحتاج ربة المنزل إلى تقشير ما تحتاجه كل يوم وهذا بالطبع ممل ويحتاج لوقت، لذلك خصصنا لكِ هذا المقال لنعلمك كيف تقشرين كمية كبيرة من الثوم بسرعة.

طريقة تقشير الثوم بسرعة

الطريقة التي سنعرضها طريقة عبقرية تساعدك على تقشير كمية كبيرة من الثوم في دقائق؛ دقائق فقط لا نبالغ وستعرفين بنفسك عندما تجربين، إليك خطوات الطريقة:

احضري عدد من روس الثوم التي تريدين تقشيرها.

افصلي فصوص الثوم عند بعضها.

أحضري وعاء واملئيه بالماء الساخن وضعي في فصوص الثوم.

اتركي الفصوص في الماء لمدة نصف ساعة، ثم صفي الثوم جيدًا من الماء.

احضري قماشة وضعي فيها الثوم بعد تصفيته من الماء ثم قومي بفرك الثوم مع القماش وستلاحظين أن القشرة تنفصل عن الثوم بكل سهولة.

بعد ذلك ضعي الفصوص في وعاء غويط به ماء فاتر وستجدين أن القشور الملتصقة في الثوم تطفو على السطح.

ثم اتركي الثوم يجف على قطعة قماش قطنية ثم احتفظي به في الثلاجة في علبة محكمة الغلق.

طريقة ثانية لتقشير الثوم بسرعة

الطريقة عبارة عن الضغط على فصوص الثوم لتنفصل القشرة وذلك من خلال الآتي:

ضعي السكينة على فص الثوم ثم اضغطي على السكينة براحة يدك وستجدين أن فص الثوم تفصص من بعضه.

بعد أن يتفصص من بعضه ستجدين أن إزالة القشرة سهل للغاية.

الطريقة الثالثة لتقشير الثوم بسرعة

بعدما تفككي فصوص الثوم من بعضها وتضعيها في الماء الساخن.

انتظري لمدة نصف ساعة ثم صفي الماء جديًا وابدئي في تقشيرها وستجدين أن التقشير أصبح سهل وسريع للغاية.

الطريقة الرابعة لتقشير الثوم بسرعة