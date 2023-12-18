مشروبات طبيعية تساعد في نزول الوزن بشكل طبيعي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق طبيعية لإنقاص الوزن، وتعد المشروبات الطبيعية من الطرق الفعالة التي يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك، حيث تحتوي بعض المشروبات على مكونات تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وزيادة الإحساس بالشبع، ومنع امتصاص الدهون، وفيما يلي بعض المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الكاتيكين التي تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وزيادة حرق الدهون، كما يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

ضع ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن، واتركه لمدة 5 دقائق، ثم صفيه وتناوله.

الماء

يعتبر الماء من أهم السوائل التي يحتاجها الجسم، كما أنه يساعد على ترطيب الجسم، وتحسين عملية التمثيل الغذائي، اشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا.

القهوة الخضراء

تحتوي القهوة على الكافيين الذي يساعد على زيادة معدل ضربات القلب، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

نضف ملعقة صغيرة من القهوة إلى كوب من الماء الساخن، واتركه لمدة 3 دقائق، ثم صفيه وتناوله.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على مكونات تساعد على تقليل الشهية، وزيادة امتصاص العناصر الغذائية، ضيفي ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء، واشربيه.

ماء بالليمون

يحتوي ماء الليمون على فيتامين سي الذي يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع، ضيفي عصير ليمونة واحدة إلى كوب من الماء واشربيه.

ماء الزنجبيل

يحتوي ماء الزنجبيل على مكونات تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وزيادة حرق الدهون، قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء الساخن، واتركه لمدة 5 دقائق، ثم صفيه وتناوله.