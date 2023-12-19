حضري مخيمرات شهية مع حشوة اقتصادية ولذيذة من المطبخ المغربي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المخيمرات المغربية هي نوع من الفطائر المحشية التي تتميز بمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها وتتكون المخيمرات من عجينة خفيفة ومحشية باللحم المفروم والبصل والطماطم والبقدونس ويمكن إضافة مكونات أخرى للحشوة حسب الرغبة مثل الجبن أو التونة أو الخضروات، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل المخيمرات المغربية بحشوة لذيذة.

طريقة عمل المخيمرات المغربية

المقادير

500 جرام دقيق.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 كوب ماء دافئ.

1/2 كوب زيت نباتي.

الحشوة

500 جرام لحم مفروم.

1 بصلة مفرومة.

2 حبة طماطم مفرومة.

1/2 كوب بقدونس مفروم.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق واخلطي الدقيق مع الخميرة والملح والسكر. ثم ضيفي الماء الدافئ والزيت النباتي واعجني المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة. غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر. في هذه الوقت حضري الحشوة، سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم ضيفي البصل وقلبي حتى يذبل. ثم ضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يتغير لونه، ضيفي الطماطم والبقدونس والملح والفلفل، وقلبي المكونات حتى تنضج الحشوة. بعد أن تختمر العجينة قومي بتقسميها إلى كرات صغيرة، ثم افردي كل كرة من العجين على شكل دائرة رقيقة. ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة في منتصف كل دائرة من العجين. أغلقي العجين على شكل نصف دائرة، ثم احشيها مرة أخرى، كرري الخطوات السابقة حتى تنتهي من جميع كرات العجين. سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وضعي المخيمرات في المقلاة واتركيها حتى تتحمر من الجانبين. ثم قومي بتقديم المخيمرات ساخنة أو باردة.

طريقة عمل مخيمرات معمرين

المقادير:

400 غرام دقيق أبيض.

100 غرام دقيق فينو.

ماء للعجن.

ملح.

ملعقة كبيرة خميرة خبز.

مكونات الحشوة

بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة.

2 جزر مبشور.

3 قرعة مبشورة.

150 غرام شحمة لحوم.

250 غرام لحم مفروم.

ملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة قزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة هريسة حارة.

زيت للطهي.

طريقة التحضير

أولا احضري وعاء كبير واخلطي الدقيق الأبيض والدقيق الفينو والملح. ثم ضيفي الخميرة إلى الماء الدافئ وقلبي حتى تذوب. بعد ذلك ضيفي الماء والخميرة إلى خليط الدقيق، ثم اعجني جيدا حتى تتشكل عجينة متماسكة. ثم غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى تختمر حوالي ساعة. في هذه الأثناء حضري الحشوة في مقلاة سخني الزيت ثم ضيفي البصل وقلبي حتى يذبل. بعد ذلك ضيفي الجزر والقرعة وقلبي حتى يصبحوا طريين، ثم ضيفي اللحم المفروم والملح والبهارات وقلبي حتى ينضج اللحم. ثم ضيفي الزيتون والهريسة وقلبي جيدا. بعد أن تختمر العجينة، قطعيها إلى كرات صغيرة. ثم افردي كل كرة من العجينة إلى دائرة رقيقة. ثم ضعي القليل من الحشوة في وسط كل دائرة، اجمعي حواف الدائرة على شكل دائرة أو مثلث. بعد ذلك سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ضعي المخيمرات في الزيت واقليها حتى تصبح ذهبية اللون. ثم قومي بتقديم المخيمرات ساخنة أو باردة.

طريقة عمل مخيمرات مورقين

المقادير

3 أكواب سميد رطب.

2 كوب فرينة.

3 ملاعق كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

1 ملعقة كبيرة خميرة الحلويات.

ماء دافئ للعجن.

زيت للتوريق.

طريقة التحضير:

احضري وعاء عميق اخلطي السميد والفرينة والسكر والحليب البودرة والخميرة.

نصائح لعمل المخيمرات

يمكنك إضافة مكونات أخرى للحشوة حسب الرغبة مثل الجبن أو التونة أو الخضروات، وإذا كنتي ترغبي في الحصول على مخيمرات ذهبية اللون يمكنك دهنها بالبيض قبل قليها، يمكنك تحضير المخيمرات مسبقاً وتجميدها، ثم تسخينها في الفرن قبل التقديم.