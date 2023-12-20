الكريم كراميل هتعمليه في البيت بسهولة ويطلع أحلي من الجاهز بكتييير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حلوى الكريم كراميل هي واحدة من أشهر الحلويات التي تتميز بقوامها المثلج وطعمها اللذيذ حيث تعتبر هذه الحلوى خيارا مثاليا لإحضارها في المناسبات الخاصة أو تقديمها للضيوف، فهي تحظى بشعبية كبيرة بين الناس وهي معروفة علي مستوي العالم وفي هذا المقال ببوابة الصبح سوف نشرح لكم مكونات وطريقة عمل الكريم كراميل في البيت بكل سهولة.

مكونات الكريم كراميل

الحليب حيث يستخدم الحليب كأساس لهذه الحلوى، فهو المكون الرئيسي الذي يضفي القوام والملمس المثلج.

البيض ويستخدم البيض كمادة رابطة للحلوى، حيث يعمل على تماسك المكونات وإعطاء الكريمة الناعمة الخاصة بها.

السكر حيث يستخدم السكر كمادة حلوة لإعطاء الحلوى طعما ممتعا ولتحسين قوامها.

الفانيليا ويضاف مستخلص الفانيليا للحصول على نكهة لذيذة تعزز طعم الحلوى.

الماء حيث يستخدم الماء في إعداد الكراميل المميز للحلوى.

خطوات عمل الكريم كراميل

قومي بوضع كمية معينة من السكر في وعاء على نار متوسطة ثم قومي بتحريك السكر باستمرار حتى يذوب ويتحول إلى لون بني ذهبي.

قومي بصب الكراميل في قوالب تقديم الكريم كراميل الصغيرة حيث يتم تدوير القوالب بلطف لتغطية الجدران الداخلية بالكراميل.

قومي بتسخين الحليب في وعاء منفصل حتى يبدأ في الغليان.

قومي بخفق البيض والسكر ومستخلص الفانيليا معا في وعاء آخر حتى يتجانسوا تماما.

قومي بصب الحليب الساخن ببطء إلى خليط البيض والسكر ويتم خفقهم جيدا بالمضرب الكهربائي لضمان تجانس العجينة.

قومي بصب الخليط في قوالب الكراميل التي تحتوي بالفعل على الكراميل المتجهز حيث يجب ملئها بحوالي 3/4 تقريبا.

قومي بوضع قوالب الكريم كراميل في صينية، ثم يتم وضع الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة معتدلة ويتم خبزها لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة.

ينتهي الخبز عندما يكون المكون ثابتا وغير مهتز عندما يتم وضعه.

بعد الانتهاء من الخبز، قومي بإخراج قوالب الكريم كراميل من الفرن واتركيه ليبرد تماما.