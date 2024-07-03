عاجل.. تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

جدة - نرمين السيد - شعار القوات المسلحة

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، بتعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع.





وتؤدى الحكومة الجديدة مراسم حلف اليمين اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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