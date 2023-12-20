طريقة عمل الجمبري المقلي الكرسبي مثل المطاعم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل الجمبري المقلي مثل المطاعم من أكثر ما تبحث عنه ربات البيوت، يعد الجمبري من أفضل أنواع السمك الذي يفضله الكثير من الأشخاص، وله الكثير من طرق التحضير، ومن أفضلها المقلي، وبالإضافة الى مذاقه الرائع واللذيذ فهو مفيد جدًا حيث يقي الجسم من الإصابة بالكثير من الأمراض، كما أنه مفيد للبشرة، ويحتوي على الكالسيوم والفوسفور لذلك فهو مفيد جدًا للعظام، والأسنان أيضًا وسوف نوضح طريقة تحضيره في هذا المقال.

طريقة عمل الجمبري المقلي

يحتوي الجمبري على اوميجا ثري لذلك فهو يساعد على التخلص من الاكتئاب، ويمكن تحضير الجمبري المقلي بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات

نصف كيلو من الجمبري.

بقسماط.

كوب ونصف من الماء.

زيت.

فنجان ونصف من النشا.

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

بيضة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به كل من النشا، والبيض، ونضيف الماء بشكل تدريجي حتى تختلط جميع المكونات.

نفرغ كيس البقسماط في وعاء، ونضيف اليه كلًا من بودرة البصل، وبودرة الثوم ونخلطهم جيدًا.

نقوم بتنظيف الجمبري جيداً وبعدها نغمسه في خليط البيض والنشا، حتى نتأكد من تغطيته بالكامل.

نضع الجمبري في البقسماط ونقلبه بشكل جيد، ثم نضعه في خليط النشا مرة أخرى، ثم الى البقسماط حتى تتكون طبقة سميكة.

نضع الجمبري في زيت غزير ونتركه حتى يحصل على لون برتقالي.

نخرجه بعد التحمير على مناديل ورقية حتى تمتص الزيت الزائد.

فوائد الجمبري

إن الجمبري له الكثير من الفوائد الصحية المفيدة للجسم، وسوف نتعرف على أهم الفوائد فيما يلي:

يساعد الجمبري على تقليل الوزن، فله فعالية في التنحيف كبيرة للغاية.

الجمبري مفيد جدا للشعر، فهو يحتوي على فيتامينات وبروتينات كثيرة تغذي الجلد والشعر كذلك.

يحتوي الجمبري على عنصر النحاس، ولذلك ينصح به الكثير من الأطباء لعلاج أمراض الغدة الدرقية.

تعرفنا في هذا المقال على طريقة عمل الجمبري المقلي فهو من الأسماك اللذيذة والشهية، ويمكن ضمان نظافته ومذاقه الرائع وتحضيره في المنزل، بكل سهولة وفي أسرع وقت ممكن.