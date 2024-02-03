انت الأن تتابع خبر صدمة كبيرة هزت الوطن العربي.. ربة منزل صاروخ فائقة الجمال تتحدي أشهر راقصة سما المصري وصافيناز بوصلة رقص شرقي من غرفة نومها ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وأثار مقطع فيديو آخر الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقص عروس في أحد الأعراس المصرية.

و ظهرت العروس وهي ترقص على المسرح والتي بدا عليها وعلى عريسها صغر سِنِّهما، ولكنّ العريس تركها ترقص بمفردها ليرقص هو مع الراقصة التي كانت تقف على طرف المسرح.

وكان على الجانب الآخر من المسرح ثنائي آخر من العِرسان واللذين ظهر عليهما الاندماج الشديد مع الأغاني، والموسيقى الشعبية التي كانت تضرب بقوة