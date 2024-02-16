انت الأن تتابع خبر للكبار فقط كما ولدتها امها: حد خد باله من صورة ملابس القشطة سما المصري بعد منزلت الحليب بايدها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وظهرت “سما” وهي تعاني في عمليه حلب البقرة ولكن في الاخير نجحت في عمليه الحلب.

وعلقت قائلة :” الجاموسه حنت وجابت لبن وأنا باحلبها.. حد عايز لبن؟؟ الفيديو كامل علي قناتي ع اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…..لبن فريش”، وتفاعل عدد كبير من المتابعين.

وعلق احد المتابعين علي ملابس سما المصر قائلا .. الواد اللي علي ملابسها ده ماسك ايه ؟؟

شاركت الفنانة سما المصري مقطع فيديو عبر حسابه منذ يومين وهي تقوم بحلب البقرة داخل المزرعة .

وظهرت “سما” وهي تعاني في عمليه حلب البقرة ولكن في الاخير نجحت في عمليه الحلب.

وعلقت قائلة :” الجاموسه حنت وجابت لبن وأنا باحلبها.. حد عايز لبن؟؟ الفيديو كامل علي قناتي ع اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…..لبن فريش”، وتفاعل عدد كبير من المتابعين.

وعلق احد المتابعين علي ملابس سما المصر قائلا .. الواد اللي علي ملابسها ده ماسك حد خد باله من صورة ملابس سما المصري بعد منزلت الحليب بايدها ومتابع: قشطة ..اتفرجايه ؟؟