انت الأن تتابع خبر ليليا الأطرش تكشف جوانب من حياتها الشخصية والجمهور يعلق: معقولة كل هالشي صاير معك (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة ليليا الأطرش حول بعضاً من جوانب حياتها الشخصية وقالت : ” بحياتي مانـدمت على أشخاص كانو بحياتي وراحو .. بالعكـس هنن يلي خسـرو .. ومافي حدا راح وما رجع .. كل يلي راح رجع “.وأوضحت ليليا الأطرش ” للأسف نـظرتي لكل حدا راح ورجع غير نـظرتي إلهم وقت كانو .. كتير متأخرين .. ووقت يروح الرجال والحُب بزعل من حالي لأنو عطيت وبقول ماكان لازم أعطي “.

وتابعت ليليا الأطرش ” بينقلي كلام كتير وهو .. إنتي احلى حدا بحياتي وانتي مافي متلك وأنا غلـطت وسامحيني .. بس أنا بصراحة بكون الموضوع منتهـي عندي “.

واختتمت ليليا الأطرش “يعني غلـطت ولا ما غلـطت وسامحتك ولا ما سامحتـك ما عاد تفـرق .. يعني هلق راجع .. وبكون شايفتو متل ماني شايفة أي حدا بعرفو وعم يتعامل معي بلطف ”

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