انت الأن تتابع خبر ماسة الجمال بإطلالة غير متوقعة وسط تفاعل كبير من الجمهور مع إطلالتها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت هدية طفـلة باب الحارة الممثلة الشابة ماسة الجمال من أدائها لمناسك العمرة وعلقت بالقول ” الحمد لله .. الله ييسرها لكل شخص لأن الأحساس لا يوصـف .. ويعطيكم ليرضيكم من واسع أبوابه الخيرة يا حلوين ” .

وظهرت الممثلة الشابة ماسة الجمال وهي ترتدي الحجاب أمام الكعبة المشرفة وسط تفاعل كبير من الجمهور مع إطلالتها.

وتألقت ماسة جمال من خلال إطلالتها بِـ ملامحها الجـذابة البـريئة وأنوثتها النـاعمة والمُلفتة وذلك ضمن ظهورٍ لطيف لها لا يخـلو من الجمال والعفوية .

انتشرت صور للممثلة السورية ماسة الجمال التي اشتهرت بدور الطفلة هدية ابنة بوران في مـ.سلسـ.ل باب الحارة.

وتغيّرت ملامح ماسة بعد 16 عاماً على الجزء الأول من باب الحارة وخطفت قلوب محبيها بعد أن أصبحت شابة.

وجسدت الجمال دور حفيدة الفنان عباس النوري والفنانة صباح الجزائري واستمرت في باب الحارة حتى جزئه السابع.