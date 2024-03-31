انت الأن تتابع خبر كاريس بشار بإطلالة جديدة والجمهور يعلق: ليش عيونك زعلانة (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة السورية كاريس بشار والـدمـوع مُنـهالة من عيـنيها وبِـ حـرقة القلـب بالقـول ” بتـمنى ينتـهي عمـري قبل كل حدا بعـرفوا وقبل كل حدا بحبوا “.وأوضحت كاريس بشار ” بتمنى ينتـهي عمري قبـل ما ينتـهي عمرهم لأني ما بتحـمل على ما يبدوا ” .

وظهرت كاريس بشار وهي بكامل أنوثتها وأناقتها ولكن صدمت الجمهور خلال إطلالتها وهي تبكي.

كاريس بشار، ممثلة سورية من مواليد 16 فبراير 1976، حيث تخصصت بداية حياتها بمجال الإعلام، ثم انضمت لفرقة زنوبيا المسرحية.

دخلت بشار الفن في عام 1992 وكان والدها غير راض عن ذلك ولكنها استطاعت إقناعه وشاركت بأول عمل درامي عام 1996.

ظهرت هذا الموسم الرمضاني لعام 2023 بدور “مريم” في مسلسل “النار بالنار” برفقة الفنان “عابد فهد” و”جورج خباز” و “منى واصف”.

أبرز المعلومات عن الفنانة كاريس بشار: