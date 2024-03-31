انت الأن تتابع خبر كاريس بشار بإطلالة جديدة والجمهور يعلق: ليش عيونك زعلانة (صور) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة السورية كاريس بشار والـدمـوع مُنـهالة من عيـنيها وبِـ حـرقة القلـب بالقـول ” بتـمنى ينتـهي عمـري قبل كل حدا بعـرفوا وقبل كل حدا بحبوا “.وأوضحت كاريس بشار ” بتمنى ينتـهي عمري قبـل ما ينتـهي عمرهم لأني ما بتحـمل على ما يبدوا ” .
- وظهرت كاريس بشار وهي بكامل أنوثتها وأناقتها ولكن صدمت الجمهور خلال إطلالتها وهي تبكي.
- كاريس بشار، ممثلة سورية من مواليد 16 فبراير 1976، حيث تخصصت بداية حياتها بمجال الإعلام، ثم انضمت لفرقة زنوبيا المسرحية.
- دخلت بشار الفن في عام 1992 وكان والدها غير راض عن ذلك ولكنها استطاعت إقناعه وشاركت بأول عمل درامي عام 1996.
- ظهرت هذا الموسم الرمضاني لعام 2023 بدور “مريم” في مسلسل “النار بالنار” برفقة الفنان “عابد فهد” و”جورج خباز” و “منى واصف”.
أبرز المعلومات عن الفنانة كاريس بشار:
- اختارها الفنانة الكبير دريد لحام للمشاركة في مسرحية “العصفورة السعيدة” وكذلك في “صانع المطر”، ثم توالت أعمالها.
- دخلت عالم التلفاز من خلال مشاركتها في مسلسل “عيلة ست نجوم” و”يوم بيوم” و”العبابيد” في عام 1992.
- استطاعت النجاح في الأدوار الكوميدية مثل مشاركتها في “سيرة الحب و في مسلسل “حارة على الهوا” برفقة الفنان بسام كوسا.
- اختيرت من قبل اليونسيف التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على أنها سفيرة النوايا الحسنة عام 2014.
- تزوجت من شخص خارج الوسط الفني وهو “شادي جواد زهو” ولديها منه ابنها الوحيد مجد، ثم انفصلت عن زوجها عام 2014.
- اختارت السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب في سوريا وأقامت لفترة هناك إلى حين استقرار الوضع.
- تنوعت أدوارها الفنية بين الخير والشر واستطاعت أن تظهر موهبتها بكل أعمالها ومن أبرز أعمالها دور سعدية في مسلسل “ليالي الصالحية”.
- حصلت بشار على جائزة أفضل ممثلة عربية لعام 2007 وذلك تكريماً لنجاحها في مسلسل “على حافة الهاوية”.
- نالت عام 2008 جائزة أفضل ممثلة عن عدة أعمال لها مثل “أهل الراية” و”زهرة النرجس” و”حارة على الهوا” و”ليس سراباً”.