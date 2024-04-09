انت الأن تتابع خبر شيماء علام بلباس البحر والجمهور يعلق: حركاتك دلع ودلال (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الإعلامية شيماء علام، مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الخاص على منصة انستغرام، وهي تستمتع بالأجواء الصيفية.

وقد ظهرت شيماء في الفيديو، وهي ترتدي لباس بحر باللون الأسود وموشّح الأصفر، وفوقه غطاء شفاف بنفس اللون.

واعتمدت علام في إطلالتها، تسريحة شعر منسدلة على الكتفين، ووضعت فولاراً على رأسها.

ولبقت على ملابسها حذاء باللون الأصفر، وحملت حقيبة يد صغيرة باللون الأسود، مع نظارات شمسية داكنة.

والتقطت المقطع المصور، خلال تواجد شيماء في أحد المنتجعات السياحية، بينما كانت تسير داخله، وبالقرب من حوض السباحة.

وبدت الإعلامية علام في المقطع المصور، في غاية الجمال والإشراق، كما تميزت حركاتها بالكثير من الدلع والدلال.

وحصد المنشور حوالى خمسين ألف إعجاب وما يزيد على ألفي تعليق خلال أقل من يوم بعد نشره.