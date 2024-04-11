انت الأن تتابع خبر ديمة الجندي برفقة فنانات جميلات والجمهور يتفاعل: من زمان هالقمر مابان (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة الجميلة ديمة الجندي برفقة الفنانتين الجميلتين نظلي الرواس وامارات رزق بـ صورة لطيفة من كواليس تصوير مسلسل ” الصديقات القطط ” الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك.

وفي وقت سابق، صرحت ديمة الجندي “نحن قد ما قبـضنا برا سوريا رواتب بالدولار بضل أحسن من يلي بسوريا وعم يقبـضو بالسـوري .. نحن أحسن من الناس العـاديين ومن الممثلين يلي بسـوريا “.

وقالت ديمة الجندي ” أنا مستـحيل أرجع لسوريا أستقـر فيها .. أنا بنزل لسوريا وقت يكون عندي شغـل بس .. بنزل بشتـغل وبرجع على دبي “.

وأوضحت ديمة الجندي ” صورة الممثل السوري مع وجود الدراما العربية المشتركة تغيرت للأحسن .. لأنو المشاريع السورية اللبنانية صارت أكبر والتسـويق للممثل السوري صار أكبر وأوسع “.

ديمة الجندي هي ممثلة سورية ولدت في 10 أبريل 1984 في مدينة دمشق بسوريا.

بدأت مسيرتها الفنية في عام 2002 عندما شاركت في مسلسل “صديقات العمر”، ومنذ ذلك الحين شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

وقد اشتهرت ديمة الجندي بأدوارها القوية والمتنوعة، ومن أبرز أعمالها الدرامية مسلسلات “باب الحارة”، “.

كما حصلت ديمة الجندي على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2017 عن دورها في فيلم “المرتزقة”.

كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدوحة السينمائي الدولي عام 2018 عن دورها في فيلم “بيروت العربية”.