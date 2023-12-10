نشكركم على متابعتكم خبر طرق دبي تطلق خطتها الاستراتيجية المحدثة 2024-2030 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 ديسمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – دوت الخليج

اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، برئاسة معالي “مطر الطاير”، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024 ـ 2030.

وتتواءم الخطة مع خطة دبس الحضرية 2040، في أن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم. وخطة إمارة دبي 2023، والتوجهات الحكومية للإمارة، والرؤية الحكومية لدولة الإمارات: “نحن الإمارات 2031”.

وتضمنت التوجهات المستقبلية للهيئة، وفق “الطاير”، دراسة وتطبيق التنقل المتكامل والمرن، وأنظمة التنقل المتصلة والآنية والتنقل ذاتي القيادة.

وتعتزم الهيئة تشغيل سيارات “شيفروليه بولت” الكهربائية ذاتية القيادة، لتكون دبي المدينة الأولى عالميا خارج الولايات المتحدة، في تشغيل مركبات شركة “كروز” الأمريكية ذاتية القيادة.

وتركز الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024-2030، على تحقيق خمسة غايات وأهداف استراتيجية تتعلق، بالتكامل والتنقل المبتكر، في توفير منظومة طرق ونقل تدعم مبدأ العشرين دقيقة: (عبر توفير أكثر من 80% من الخدمات اليومية للسكان خلال 20 دقيقة من التنقل بالمشي والدراجات الهوائية).

كما تتضمن تحسين إمكانية الوصول وتعزيز التكامل بين وسائل النقل، والتوسيع في خدمات التنقل الحالية والمستقبلية، وتطوير حلول التنقل الذكي.

وتضمنت الخطة الاستراتيجية ضمن غاية الجاهزية للمستقبل، أهمية استقطاب المواهب والمحافظة عليها وتطويرها بما يتواكب مع متطلبات المستقبل، وتطوير منظومة فعالة للشراكات، وتعزيز القدرات في مجال البحث والتطوير والابتكار، والتحول إلى هيئة رائدة قائمة على البيانات، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية تكنولوجية مرنة.

وجرى التركيز في الخطة الاستراتيجية للهيئة على محور الاستدامة، وذلك من خلال تسريع التحول لوسائل نقل ذات انبعاثات الصفرية. حيث اعتمدت الهيئة استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، كأول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات “صفرية”. حيث تعتزم الهيئة تحويل مركبات الأجرة والليموزين في الإمارة إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2040، وتحويل حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2050، كما تم تحديد مستهدف التنقل بوسائل النقل المستدامة ليصل إلى 42.5% في العام 2030.

ومن بين غايات وأهداف الخطة، الصحة والسلامة والأمن، وتتضمن تعزيز سلامة التنقل، وتعزيز أمن والأصول والتنقل والأمن المؤسسي، وتعزيز الصحة المهنية، وفيما يتعلق بغاية وهدف إسعاد المتعاملين، أكدت الخطة على تطوير القدرات لفهم خصائص ومتطلبات المتعاملين، وتطوير خدمات مخصصة ومبتكرة بشكل استباقي، وتوجيه وتحفيز سلوك المتعاملين لتحقيق الفوائد المرجوة لمنظومة التنقل.