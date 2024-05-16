نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. لابورتا ينقلب على تشافي ويقرر إقالته من تدريب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، قريبًا من خطوة الإقالة بعد توتر علاقته برئيس النادي، خوان لابورتا، بشكل مفاجئ.

تشافي أعلن في وقتٍ سابق، رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم، ولكن مع عودة الاستقرار داخل الفريق وتحسن النتائج تم إقناعه بالبقاء في منصبه للموسم المقبل.

ما سبب التوتر بين تشافي ولابورتا؟

كشف أشرف بن عياد مراسل “بي إن سبورتس”، عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن استمرار تشافي مع لم يعد مضمونا بنسبة 100%، والأيام المقبلة ستكون حاسمة جدًا.

ووفقًا للمعلومات الواردة من الصحفي فيكتور مالو، فأن خوان لابورتا يشعر بالغضب الشديد تجاه تشافي بعد تصريحاته أمس، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة برشلونة وألميريا، وهذا أحد أسباب عدم سفره مع الفريق.

وأشار مالو إلى أنه هناك مصادر مقربة من لابورتا تؤكد عدم استمرار تشافي في قيادة برشلونة للموسم المقبل.