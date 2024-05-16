انت الأن تتابع خبر هبوط مخيف للحديد والاسمنت الصلب ويصل إلى حد رخيص لأول مرة في تعاملات اسواق اليوم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الأسواق المصرية اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2024، انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الحديد والأسمنت، حيث أفادت التقارير بأن هذا التراجع يأتي نتيجة لزيادة العرض وقلة الطلب في السوق.

تفصيلاً

توضح البيانات أن متوسط سعر الحديد لدى شركة عز بلغ 28500 جنيه للطن، بينما سجل في شركة بشاي 28200 جنيه للطن. علاوة على ذلك، بلغ سعر الحديد في شركات أخرى مثل سرحان والعتال والمصريين ما بين 27100 إلى 27400 جنيه للطن.

وأظهرت البيانات أن السعر في المصانع الاستثمارية تراوح بين 26000 و26500 جنيه للطن، في حين وصل في المصانع المدرفلة إلى ما بين 27000 و27500 جنيه للطن.

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت،