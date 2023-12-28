نشكركم على متابعتكم خبر بطولة فزاع للصيد بالصقور تنطلق بمشاركة كبيرة ومنافسات قوية في أشواط “العامة مُلاك” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 06:56 مساءً - انطلقت اليوم الخميس “28 ديسمبر” منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية “التلواح”، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وذلك وسط مشاركة كبيرة في أشواط العامة مُلاك، في فئة جير شاهين.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً من أجل حصد المراكز الأولى، وهي التي ستتواصل حتى 14 يناير المقبل، بمجموع جوائز مالية يتجاوز الـ 17 مليون درهم، حيث شارك الصقارون بأكثر من 200 طيراً في اليوم الأول للمنافسات الذي كان مخصصاً لأشواط جير شاهين للعامة مُلاك.

وشهدت الانطلاقة الصباحية للعامة مُلاك، تفوق عبد العزيز الكندي في شوط الرمز فرخ جير شاهين، محققًا المركزين الأول والثاني بالطير “الأسمر” بزمن 17.233 ثانية، والطير “الخضر” بزمن 17.420 ثانية، وثالثاُ فهد محمد المنصوري بالطير “اكس” بزمن 17.448 ثانية.

فيما كسب حمد سلطان العرياني المركز الأول في شوط الرمز جرناس جير شاهين، بالطير “مرهق”، بزمن 17.602 ثانية، يليه ثانياً سلطان راشد المنصوري بالطير “نوماس”، بزمن 17.687 ثانية، وثالثاً محمد جمعة الكتبي بالطير “أمتار” بزمن 17.737 ثانية.

وستتواصل أشواط العامة مُلاك لمدة ثلاثة أيام مع إقامة جير تبع وبيور جير وقرموشة على التوالي، على أن تقام أيام 2 إلى 5 يناير المقبل أشواط العامة مفتوح لفئات “جير شاهين، جير تبع، بيور جير وقرموشة”، فيما تقام أيام 9 إلى 12 يناير أشواط الشيوخ لنفس الفئات الأربعة، وتقام يومي 7 و8 يناير أشواط المحلي مفتوح لفئتي حر وشاهين على التوالي، فيما ستكون يوم 6 يناير أشواط الناشئين لفئتي تبع وتبع جير.

جودة التنظيم

أكد راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المركز وفّر جميع التسهيلات التي من شأنها أن تسّرع عملية التسجيل وتبديل الصقور وتبادلها وغيرها من العمليات الأخرى، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني، وقال: عملنا على رفع جودة التنظيم وتقديم كل ما هو جديد في كل نسخة، حيث نسعى جاهدين على أن تبقى بطولات فزاع للصيد بالصقور في صدارة المشهد، وتعزز جهودها في نشر وزيادة ممارسة هذه الرياضة التراثية التي تحظى بزيادة كبيرة في عدد البطولات المخصصة لها في مختلف مناطق الدولة، تأخر بسيط صاحب الانطلاقة بسبب الضباب الكثيف الذي شهدته منطقة الروية في الصباح الباكر، ولكن الحمد لله تابعت البطولة أشواطها بكل سلاسة.

أشواط الرموز

أكد عبد العزيز الكندي، أن أشواط الرموز تحمل مواصفات خاصة جدًا، وهي بحاجة إلى هدوء وتركيز كبيرين، خاصة في بطولة كبيرة مثل بطولة فزاع للصيد بالصقور حيث تجتمع نخبة الصقارين على مستوى الدولة، في تنافس أخوي يجمعنا على المحبة، وأضاف الكندي: كل الشكر لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على هذه البطولة التراثية العريقة وعلى هذا التنظيم المثالي، الموسم الحالي قوي للغاية، ويتطلب تحضير جيد، والسعي للمشاركة بأقوى الطيور من أجل تحقيق المراكز المتقدمة.

موسم استثنائي

يذكر أن الموسم الحالي لبطولات الصيد بالصقور التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ستشهد أيضاً إقامة كاس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور (بطولة فخر الأجيال سابقاً) التي تقام بالفترة من 30 يناير إلى 17 فبراير المقبل، بجوائز مالية تبلغ 23 مليون درهم، في موسم حافل وضخم للغاية تصل فيه مجموع الجوائز المالية للبطولتين أكثر من 40 مليون درهم.

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نبذة عن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

يعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسالته تتمحور في تعزيز التراث الوطني الإماراتي وتناقله بين الأجيال، والتعريف به على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تنظيم أجندة من الفعاليات والمسابقات التراثية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لحفظ وتوثيق التراث الوطني، وتوفير المصادر والمراجع التراثية للباحثين والمهتمين وكافة أفراد المجتمع. ويعد المركز أيضًا منصة لجميع مبادرات وبطولات وأنشطة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المعنية بالتراث والتي تسعى بمجملها إلى ترسيخ الثقافة التراثية الإماراتية العريقة في الجيل الجديد، وتعزيز الوعي لديه بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع وتعميق دوره وتفعيل مشاركته في حفظ الهوية الوطنية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hhc.gov.ae