نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يبحث ورئيس مجلس الوزراء الكويتي سبل تعزيز الشراكة بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم (الخميس) سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، وذلك على هامش أعمال القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين في كافة المجالات، بفضل توجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لدور الكويت الرائد على الصعيدين العربي والدولي، مشيداً بالدعم الكبير من القيادة الكويتية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسعيها المستمر لتحقيق وحدة الصف الخليجي، مؤكداً على أهمية تعزيز أواصر التضامن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية.

وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق لفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية، خصوصاً في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، والقطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة، مع التركيز على زيادة الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في كل من الكويت والإمارات، في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولتان.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مزيداً من التقدم والازدهار لدولة الكويت وشعبها.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التوصل إلى حلول تعزز السلام العادل والشامل، بما يسهم في استقرار المنطقة ويدعم مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية لحل الخلافات وتعزيز الشراكات القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون، مع التركيز على قيم التسامح والتعايش السلمي، ومضاعفة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار للأجيال الحالية والمستقبلية.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة، وسعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

ومن الجانب الكويتي حضر معالي الدكتور أنور علي المضف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومعالي عبدالله علي اليحيا وزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين.