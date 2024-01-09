نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد دبي يعتمد حزمة مشاريع جديدة في منطقة حتا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 05:56 مساءً -

متابعة – مروة البطة

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حزمة مشاريع جديدة تشمل السكن والتعليم والخدمات الاجتماعية والسياحية والترفيهية، وذلك لتكون حتا نموذجاً تنموياً ناجحاً، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «خلال جولة تفقدية في حتا، اعتمدنا حزمة مشاريع جديدة تشمل السكن والتعليم والخدمات الاجتماعية والسياحية والترفيهية وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون حتا نموذجاً تنموياً ناجحاً».

وأضاف سموه: «نشهد اليوم مشاريع نوعية تُراعي طبيعة حتا وتراثها الغني وتخدم أهلها وزوارها.. نشكر جهود اللجنة العليا للإشراف على تطوير حتا وجميع فرق العمل التي تعمل من أجل أن تكون دبي بكافة مناطقها المدينة الأفضل في العالم».