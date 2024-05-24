انت الأن تتابع خبر صلوا صلاتكم بخشوع القادم دمار شامل. العرافة ليلى عبد اللطيف تكشف ماسيحدث لام الدنيا في اواخر ذي القعدة وترعب المصريين.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت العرافة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، التي تعرف بتنبؤاتها المثيرة للجدل، من أن مصر قد تتعرض لموجة من الأمطار الغزيرة في بنهاية مايو الجاري،

مما قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح وأضرار جسيمة بالبنية التحتية للبلاد. نوهت عبد اللطيف عن ضرورة اتخاذ تدابير وقائية فورية لتفادي هذا الدمار المحتمل.

تعد تنبؤات عبد اللطيف موضع متابعة شديدة من الرأي العام العربي، وخصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تداولها ومناقشتها بكثافة. كثير من هذه التوقعات شهد تحققها فعلاً في الماضي، مما يجعلها محط أنظار وتجدد الاهتمام بتوقعاتها خاصة التي تتعلق بأحداث قد تؤثر على مصر.

في ظل هذه التحذيرات، أعرب العديد من المتابعين عن مخاوفهم وبادروا باتخاذ خطوات احترازية لمواجهة هذه الكوارث المحتملة، مما يؤكد تأثير توقعات عبد اللطيف على الإعداد الجماعي والفردي في المجتمع