نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق مبادرات والإعلان عن مفاجآت في المؤتمر الصحفي لكأس رئيس الدولة للقدرة بالوثبة اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 فبراير 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تعقد قرية الإمارات العالمية للقدرة في الخامسة من مساء اليوم مؤتمراً صحفياً بالوثبة، للكشف عن تفاصيل تنظيم واستضافة النسخة الـ 25 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، الذي سيقام يوم الأحد المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة.

وبحسب “وام”، يبدأ البرنامج الساعة 3:45 عصراً، باستقبال الضيوف والفرسان والفارسات المشاركين، ويتضمن إطلاق العديد من المبادرات، والإعلان عن مفاجآت سيكون لها صداها الواسع، ليفتتح الحدث بالسلام الوطني، بحضور سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسعادة مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، وسعادة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية.

ويعقب المؤتمر الصحفي عقد محاضرة في مجال العناية بالخيول يقدمها الدكتور خورخي لوسيه، لتعلن بعدها القرية عن إطلاق سياسة الاعتناء بالخيل، ومراسم توقيع النسخة الأولى من سياستها، ثم تتسلم القرية جائزة غينيس للأرقام القياسية لعقد أكبر محاضرة في مجال العناية بالخيل في العالم تقديراً لهذا الإنجاز المميز.

ويعقب ذلك إطلاق الإصدار الأول من سلسلة الفارس بعنوان “الفارس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فارس الوثبة، ومجدد الخيول العربية”، حيث يوقع مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة على النسخة الأولى ، إهداءً لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

كما يتضمن البرنامج عرض فيديو يوثق مسيرة الفارس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الحافلة بالإنجازات والبطولات في مختلف ميادين الفروسية، وكذلك عرض أول فيلم وثائقي من انتاج قرية الإمارات العالمية للقدرة يروي قصة الفرس “منصورة”، التي حفرت اسمها بأحرف من ذهب في سجل الأبطال، كما سيتم تقديم عرض ” فراشات التراث”، ثم تكريم فريق عمل سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفي المساء تحتفل القرية بضيوف السباق خلال حفل عشاء، لتتواصل في اليوم التالي الفعاليات وفق البرنامج المعد.

وأكملت القرية استعداداتها لاستضافة الحدث الكبير، والذي يتضمن أنشطة وندوات مصاحبة سيتحدث فيها خبراء ومختصون، وأنشطة ترفيهيه، والتي تمتد حتى 18 فبرايرالجاري، والتي تشكل كرنفالاً واحتفالية باليوبيل الفضي للسباق.