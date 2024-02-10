نشكركم على متابعتكم خبر غرفة عجمان تطلق “منصة إلكترونية مجتمعية مبتكرة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 فبراير 2024 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان “منصة إلكترونية مجتمعية مبتكرة”، بهدف توفير قناة تفاعلية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المبادرات والفعاليات المجتمعية، وذلك خلال مشاركة الغرفة في فعاليات أسبوع الابتكار في عجمان ضمن شهر الإمارات للابتكار ـ الإمارات تبتكر 2024، في مرسى عجمان.

وبحسب “وام”، أطلق المنصة، ناصر الظفري مستشار مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وفريق شهر الابتكار في غرفة عجمان.

وكشف ناصر الظفري، أن المنصة المتاحة عبر الموقع الالكتروني لغرفة عجمان www.ajmanchamber.ae تشمل مجموعة واسعة من المبادرات المجتمعية التي ينفذها قطاع النفع العام، بحيث تتيح الفرصة لمنشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال من الاطلاع على كافة المبادرات المطروحة واختيار الأنسب منها للمشاركة أو تقديم الدعم المناسب.

وأفاد الظفري ان “المنصة الإلكترونية المجتمعية المبتكرة” جاءت لتواكب هدف الغرفة الاستراتيجي المعني بتشجيع المنشآت الاقتصادية على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية وتوفير قناة ربط مستدامة بين أعضاء غرفة عجمان من منشآت القطاع الخاص مع جهات النفع العام في الإمارة بهدف تحسين جودة الحياة ودعم العمل المجتمعي بشكل عام.