نشكركم على متابعتكم خبر ” نقل عجمان ” تحصل على شهادتي أيزو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 مارس 2024 11:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

حصلت هيئة النقل في عجمان على شهادتي أيزو في إدارة الخدمات الرقمية (ISO 20000-1:2018)، وأيزو إدارة أمن المعلومات (ISO 27001:2022) وذلك في إطار تطوير الخدمات والعمل من أجل مواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وبحسب “وام”، جاء حصول هيئة النقل على شهادتي أيزو، بعد تطبيقها أعلى المعايير في مجال إدارة خدمات تقنية المعلومات والأنظمة التقنية، ومجال إدارة أمن المعلومات والتي تم تبنيهما في الهيئة.