نشكركم على متابعتكم خبر ثالث أغلى فيلا بدبي.. بيع فيلا في إميريتس هيلز بقيمة 148 مليون درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 09:55 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

تم بيع فيلا فخمة مكونة من 19 غرفة نوم في منطقة إميريتس هيلز بقيمة 148 مليون درهم، مما يجعلها ثالث أغلى فيلا يتم بيعها في دبي هذا العام.

وتمتد هذه الفيلا على مساحة 80 ألف قدم مربع، وتقع ضمن مجمع إميريتس هيلز، وتبلغ مساحة الفيلا المكونة من 19 غرفة نوم 55,700 قدم مربع، و تتميز بأكبر مساحة لقطعة أرض في تلال الامارات، وتمثل أحد أكبر المنازل في دبي من حيث المساحة المبنية.

وتمّت عملية البيع من قبل شركة “دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي”.

وقال جورج عازار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي “إن بيع الفيلا الذي حطم الأرقام القياسية اليوم يعزز القيمة التي نقدمها لعملائنا ولسوق العقارات الفاخرة في دبي. تعرض هذه الفيلا قيمة لا تقبل الجدل على جميع المستويات، ليس فقط من خلال السعر الذي جلبته، ولكن أيضاً من خلال الفخامة والمساحة الضخمة.”

وأضاف عازار “تضع هذه الصفقة معياراً جديداً لقطاع العقارات الرئيسي في المنطقة وتمثل علامة فارقة أخرى في تاريخ القطاع العقاري في دبي، علاوة على ذلك، يسلط هذا الإنجاز الضوء على خبرة وتفاني الشركة والشبكة الواسعة من العملاء المميزين.”

وتُعد هذه الصفقة علامة فارقة أخرى في تاريخ القطاع العقاري في دبي، وتُظهر ثقة المستثمرين في السوق العقاري الفاخر في دبي.