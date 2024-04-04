نشكركم على متابعتكم خبر طرق دبي تُطلق سيناريو جديدًا لتشغيل القطارات على الخط الأحمر للمترو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 09:55 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة كيوليس إم إتش آي، عن استحداث سيناريو جديد لتشغيل القطارات على الخط الأحمر للمترو، لتوفير رحلات مباشرة من محطة سنتر بوينت إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة ومحطة إكسبو 2020 دون الحاجة للتحويل بين القطارات في محطة جبل علي.

يأتي هذا التحسين كجزء من التزام الهيئة بتحسين تجربة التنقل اليومي لمستخدمي وسائل النقل العام، وسيتضمن:

تشغيل القطارات بطريقة تقاطع Y: مما يسمح بتوفير رحلات مباشرة من محطة سنتر بوينت إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة ومحطة إكسبو 2020.

تعديل الجدول الزمني للمترو: لتحسين دقة المواعيد خلال أوقات الذروة.

عرض معلومات المحطة النهائية بشكل بارز على شاشات المعلومات الرقمية للركاب على الأرصفة.

زيادة عدد الموظفين لتوجيه وإرشاد الركاب قبل وبعد التنفيذ لبضعة أسابيع.

من المتوقع أن تساهم هذه التحسينات في:

تقليل الازدحام في المحطات وأوقات الانتظار.

توفير الطاقة.

تحسين تجربة الركاب.

وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات أن هذه التحسينات تمثل علامة فارقة أخرى في رحلة دبي نحو الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

يبدأ تطبيق هذا السيناريو الجديد اعتبارًا من 15 أبريل 2024.