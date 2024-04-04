نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 4-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، مع استمرار السحب المتوسطة، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجنوبية والشرقية نهاراً وتقل السحب ليلاً”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية ، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.